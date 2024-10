Eva Soriano va a por las estrellas de 'La habitación de al lado": "Me puede la rabia"

"¿Eres Tilda Swinton o Tilda Mierder?", así ha comenzado Eva Soriano la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales para demostrar que va a por todas las estrellas de La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar, en su carrera por convertirse en la próxima diva del director manchego. "Quizá me he pasado... pero esque me puede la rabia", ha confesado a modo de disculpa.

La presentadora del antimorning show de Europa FM también tiene material para la otra progatonista del largometraje, Jualianne Moore: "¿Sientes mi respiración en tu nuca? Me estoy acercando, ándate con ojo también".

Y es que Eva Soriano sabe perfectamente cómo funciona el mundillo de la interpretación y no ha dudado en recordar cómo conisguió hacerese con el papel de Arbusto 1 que habían asignado a su compañera de pupitre en primaria, dejando patente que no le importa maniobrar sucio porque "la próxima chica Almodóvar está que arde".

