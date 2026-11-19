Eva Soriano está enfadada. La presentadora de Cuerpos especiales le ha gritado fuerte a una nube para quejarse de los estereotipos que salpican a las chicas altas y que, en cierta manera, ella también ha dado por buenos. ¿Quién ha decidido que en las relaciones heterosexuales los chicos tienen que ser más altos?

"Ser alta es una cosa increíble. Está todo muy bien salvo por una cosa", ha dejado claro Eva Soriano en su última nube de Cuerpos especiales.

La presentadora del morning de Europa FM ha gritado fuerte para quejarse de una realidad que salpica al colectivo de las chicas altas al que ella pertenece: "El estereotipo de las parejas heterosexuales que el chico tiene que ser siempre más alto que la chica".

¿Quién ha dicho que esto tiene que ser así? "El otro día salió un estudio de que en las relaciones heterosexuales el chico siempre tiene que ser más alto que la chica", ha contado a su compañero Nacho García. "Yo lo que quiero es tender puentes y abrir una ventana para que se vea que se puede cohabitar perfectamente en una diferencia de estatura en que el chico sea más bajito que la chica".

"Yo no tengo que recibir porque mi chico sea más bajito, ¿es tu llavero? ¿llevas un labubu?"

"El chico más bajito, sí. ¿Por qué no? Yo no tengo que recibir porque mi chico sea más bajito, ¿es tu llavero? ¿llevas un labubu? Yo a lo mejor ahí estoy viendo a un muchacho que merece mucho la pena", ha dicho la presentadora que mide 1,77.

Eva Soriano está cansada de la convención social de que las chicas altas tengan que estar con chicos más altos: "Yo tengo que tener derecho a mirar a mi chico y llamarlo Mi Minion".

"Lo que tenemos que hacer es que podamos juntarnos altos con altas, altos con bajas, bajos con altas... Que se mezclen los unos y otros sin tener en cuenta los estereotipos", ha dicho la presentadora víctima de estos estereotipos. "Nos pasa mucho a las chicas altas, y yo me incluyo, si estoy con un jambo y es un poco más bajito digo, igual si esto va bien, los tacones van al altillo. Ya no me voy a poder volver a poner los tacones. Esto genera inseguridad a los machos y por la inseguridad de ellos, las chicas tendemos a empequeñecernos un poco", ha dicho antes de animar a romper los estereotipos.

"Vamos a parar del yugo de la altura, da igual si son altos o bajos. Que el estereotipo no nos puede, nos pueda el amor", ha dicho para cerrar con una última reflexión: "No quiero presiones, lo que quiero es ponerme mis tacones".