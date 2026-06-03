LE GRITA A UNA NUBE

Eva Soriano se indigna con los vocablos del sector inmobiliario: "No puedo comprar un piso si no entiendo a mi interlocutor"

Eva Soriano creía estar preparada para comprar un piso hasta que se topó con el lenguaje inmobiliario. La presentadora de Cuerpos especiales reconoce estar perdida y asegura que hay muchas palabras que no conoce. ¿Qué son los metros útiles? ¿Y hay metros inútiles? ¿Y la nota simple? ¿Y el Tin? ¿Y el Tae? "Y luego te dicen que el piso no ha pasado la ITE, no sabía que le había quedado para septiembre", ha reflexionado en Eva le grita a una nube.