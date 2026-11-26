Eva Soriano se ha dado cuenta de que la Generación Z vive instaurada en el pesimismo. La presentadora de Cuerpos especiales estuvo hace unos días en los Premios GQ y se dio cuenta de esta dinámica que le ha trasladado este jueves a Nacho García.

"Están apesadumbradas por la sociedad, la vida y las circunstancias", ha dicho para introducir la sección Eva le grita a una nube, que hoy podría haberse llamado Eva le grita a la Generación Z.

"Me sabe muy mal que los que están viniendo vivan con ese pesimismo ilustrado", ha seguido la presentadora para, a continuación, "mandar un mensaje de positivismo".

Para Eva Soriano, los jóvenes de esta generación han crecido con cosas que los millennial no hemos tenido y un ejemplo son los tutoriales de maquillaje. "Yo iba al instituto como si fuese la pistola de Homer porque no tenía ninguna referencia maquillaje festivo", ha dicho la presentadora para celebrar los tutoriales que nos ayudan en la vida.

"Es cierto que habéis vivido un pandemia y os ha pillado en el momento en el que estabais descubriendo. Os ha pillado el momento de taparos los boquines con las mascarillas cuando lo que os apetecía era sacar la boca a pasear", ha dicho consciente de que eso frustre.

Pero los millennial tampoco lo han tenido siempre fácil. "Nosotros vivimos en una circunstancia en la que no pillamos ningún incentivo de abono transporte (...) Siempre el menor de no sé qué eras tú", ha dicho la presentadora que celebra la inteligencia emocional de la Generación Z.

"Puede ser que estéis en una sociedad en la que los salarios estén por los suelos, pero sabéis perreadlo hasta el suelo"

"Ahora mismo saben detectar una red flag antes que verla", ha celebrado la presentadora. "Nosotros la única red flag que hemos visto es la bandera china. Vosotros tenéis un conocimiento de la psique humana, parecéis todos Santos Solano nuestro psicólogo".

Los de estas generaciones tienen que saber inglés pero su ventaja es que han nacido "con un idioma nativo, con el de los memes" y han nacido también con una ventaja musical. "Nosotros vimos cómo llegó el reguetón, pero vosotros no conocéis la sociedad sin reguetón (...) Puede ser que estéis en una sociedad en la que los salarios estén por los suelos, pero, chicos, sabéis perreadlo hasta el suelo. Habéis nacido con esa capacidad, abrazadla".

¡Y luego el léxico! ¡Ya lo quisiéramos los demás! Ellos tienen el bro, el devoraste... "Y nosotros el digamelón, mola cantidubi...", ha dicho animando a los jóvenes a que abracen esto y se crean mejores personas. "No dais cringe, sabéis qué es una red flag desde los 15".