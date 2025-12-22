Eva Soriano reinventa el villancico con un "perreo navideño" en 'Cuerpos especiales'

Harta de las letras tradicionales, Eva Soriano no ha perdido la oportunidad de cantarle a los oyentes de Cuerpos especiales su propia versión de una canción navideña actualizada, con la que bailar y perrear hasta el suelo.

Cansada de que sigamos cantando clásicos por los siglos de los siglos, Eva Soriano celebra el último programa de Cuerpos especiales de este 2025 con una nueva versión del villancico.

Y lo hace con un mix moderno con el reguetón como bandera, mezclando letras actuales y con aquella que nos sabemos de memoria. A ritmo de reguetón, concretamente con la base de Baila Morena de Don Omar, la humorista ha empezado la canción navideña actualizada. Así, la presentadora ha dejado a todos boquiabiertos con esa primera parte.

El villancico ha continuado con un fragmento de balada para dar paso a otro a ritmo de DA-ME de Bad Gyal, mostrando una vez más lo que le tira a Soriano. Las referencias navideñas no han faltado, al igual que el humor. Y aterrizando ya en Nochevieja, a ritmo de la última sesión de Bizarrap y Daddy Yankee, la catalana lo ha dado todo.

"Yo no sé qué podemos hacer mejor", ha celebrado Eva Soriano tras su canción navideña sin fallo alguno.