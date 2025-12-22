CANCIÓN NAVIDEÑA MODERNA

Eva Soriano reinventa el villancico con un "perreo navideño" en 'Cuerpos especiales'

Harta de las letras tradicionales, Eva Soriano no ha perdido la oportunidad de cantarle a los oyentes de Cuerpos especiales su propia versión de una canción navideña actualizada, con la que bailar y perrear hasta el suelo.

Europa FM

Madrid22/12/2025 09:00

Cansada de que sigamos cantando clásicos por los siglos de los siglos, Eva Soriano celebra el último programa de Cuerpos especiales de este 2025 con una nueva versión del villancico.

Y lo hace con un mix moderno con el reguetón como bandera, mezclando letras actuales y con aquella que nos sabemos de memoria. A ritmo de reguetón, concretamente con la base de Baila Morena de Don Omar, la humorista ha empezado la canción navideña actualizada. Así, la presentadora ha dejado a todos boquiabiertos con esa primera parte.

El villancico ha continuado con un fragmento de balada para dar paso a otro a ritmo de DA-ME de Bad Gyal, mostrando una vez más lo que le tira a Soriano. Las referencias navideñas no han faltado, al igual que el humor. Y aterrizando ya en Nochevieja, a ritmo de la última sesión de Bizarrap y Daddy Yankee, la catalana lo ha dado todo.

"Yo no sé qué podemos hacer mejor", ha celebrado Eva Soriano tras su canción navideña sin fallo alguno.