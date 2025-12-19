¿Quiénes son los próximos invitados de Cuerpos especiales?

Cuerpos especiales se va de vacaciones de Navidad. El equipo de morning de Europa FM promete darlo todo estas fiestas aunque antes quiere despedirse de los oyentes. ¡El lunes 22 hay programa!

Mientras en el Teatro Real de Madrid se celebra el sorteo de Lotería de Navidad, Eva Soriano y Nacho García descubrirán al pueblo ganador de la cuarta semana de Pueblos Especiales. Además, en el último programa del año hablaremos de música con uno de los tenores del momento y ¿sonarán villancicos? Todo puede pasar cuando las vacaciones están a punto de empezar.

El miércoles 7 de enero de 2026 regresan las risas. Después de recargar las pilas y disfrutar de los menús navideños, Eva, Nacho y Lalachus vuelven al estudio con nuevos invitados, los colaboradores habituales y muchas anécdotas. ¡No te lo pierdas!

Lunes 22 de diciembre - José Manuel Zapata

El tenor José Manuel Zapata despide el año en Cuerpos especiales. El músico, último invitado del año, nos hablará de su disco Gigantes y de sus próximos proyectos.

También vendrá al programa Jorge Yorya con lo último que ha pasado en Internet y Arturo Paniagua, que viene a repasar la actualidad de algunos de los artistas que triunfaron en los 90.

Miércoles, 7 de enero - Kira Miró, Fernando Gil y Raúl Tejón

El martes arranca con risas porque los primeros invitados de 2026 son los protagonistas de Machos Alfa, que estrena el viernes 9 de enero su cuarta temporada.

Además, Jorge Yorya regresa con lo más nuevo de internet y Ana Morgade trae su habitual morralla.

Jueves, 8 de enero - Morgan

Después de acompañar a Shinova en su gran concierto del 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, Morgan visita a Eva Soriano y Nacho García para hablar de su gira que termina en marzo en Girona.

El jueves también es día de Jorge Yorya y nuestro psicólogo de cabecera Santos Solano.

Viernes, 9 de enero - Hinds

Las Hinds cierran la primera semana de 2026 con una visita que llega en un momento muy especial. La banda madrileña celebra el concierto fin de gira el 5 de febrero en la Sala La Riviera de Madrid y de eso, y mucho más, hablará con Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales.

Bertus vuelve con sus reviews y Juan Sanguino repasará la actualidad más pop

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 08:00 a 10:00.