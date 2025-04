La foto del trasero de Eva Soriano que trajo una importante reflexión: "Hemos normalizado el hablarnos fatal a nosotros mismos"

El otro día a Eva Soriano le pasó una cosa en el gimnasio que provocó una serie de reacciones que no puede dejar pasar. Y para quejas y reivindicaciones tiene su sección 'Eva le grita a una nube'.

Eva Soriano es pokémon tipo deportista y el otro día en el gimnasio se dio cuenta de algo que en realidad salta a la vista. "Me miré en el espejo y dije 'vaya vaya, quién esta jovencita pizpireta con este tremendo melocotón . Me miré el culo y se me notaba", cuenta antes de que Nacho apostille que "parecía un emoji"",

Con ese subidón, la presentadora de Cuerpos especiales quiso sacarse una foto para subir a redes. "Estoy orgullosa del culo que estoy echando,yo que siempre he cagado de pie. Entonces subí la foto del culo y me di cuenta de una práctica que estamos desarrollando desde hace un tiempo... No aceptamos que otra persona se hable bien a sí misma", clama. "Hemos normalizado el hablarnos fatal a nosotros mismos", dice, recordando que esos diálogos internos diciéndonos a nosotros mismos que somos un desastre y que estamos fatal son un tremendo autoboicot. Pero es que este comportamiento tiene consecuencias cuando uno mismo intenta darse una palmadita en la espalda.

"Todo el rato lo que hacemos es hablarnos mal, entonces cuando subes algo como para sentirte bien, te dicen 'madre mía, qué creída', madre mía no tienes abuela", se queja. Y Eva sí tiene abuela, lo que no tiene son rótulas de tantas sentadillas que está haciendo. "Permíteme que ahora tenga un ratito para presumir de tremenda gluteada. No puede ser que nos hablemos tan mal, que hayamos normalizado decirnos tantas cosas feas", lamenta.

No es ninguna tontería esta reflexión de Eva. ¿Irías por la calle hablándole a alguien como te hablas a ti mismo? "Dice la gente que esto del autodesprecio es un mecanismo de defensa, porque si yo me insulto antes no podrás herirme. Pero es que sistema de defensa parece la base de Torrejón de Ardoz. No vale que te humilles a ti misma, solamente se te ha olvidado gratinar los macarrones", exclama.

Relajarse, quererse a sí mismo o comerse una palmera de chocolate es necesario.