Eva le grita a una nube, Volumen II: los enfados más sonados de la temporada

Eva Soriano se ha enfadado mucho esta temporada en Cuerpos especiales. La presentadora del morning de Europa FM ha proyectado semanalmente su ira contra los micrófonos del programa y no solo ha sido para quejarse de los problemas que afectan a la gran mayoría de mujeres, como escuchamos en la entrega Lo mejor de Eva le grita a una nube Volumen I.

La presentadora también se ha quejado de lo mal que nos hablamos en general; del frío y la lluvia que nos acompañaron hasta junio; de los padres de los 90 que, como el suyo, no sabían mostrar su afecto o de la gente que te juzga por los contenidos que ves. Los haters de los musicales también han estado en el foco de sus protestas igual que el oyente que se quejó de que hablaba demasiado o las personas que odian los musicales.

La crisis de la mediana edad que le entró al cumplir 35 años y lo que ocurrió el día del apagón le hicieron alzar la voz convirtiéndose en dos de los vídeos más comentados de la temporada. Disfruta a continuación de Lo mejor de Eva le grita a una nube Volumen II.

La reflexión de Eva Soriano tras el apagón

El apagón del 28 de abril llevó a Eva Soriano a ponerse el disfraz de periodista de raza para salir a la calle a recabar información y poder informar de lo ocurrido en las calles de Madrid a los oyentes de Europa FM. Sus conclusiones fueron desternillantes y también emotivas. "Cuando todo se apaga, la gente levanta la cabeza para mirarse los unos a lo otros", dijo la presentadora.

¿Te juzgo yo por los contenidos que ves?

Harta de la gente que la juzgaba por los contenidos que ve en televisión, se puso delante del micro de buena mañana y gritó fuerte. "No soporto a la gente que va de superior intelectual. ¿Quién eres tú para faltarme al respeto?".

La falta de afecto de los padres de los 90

El día del padre Eva le quiso dar una sorpresa a Pablo, el suyo, y antes de regalarle unas entradas VIP para ver juntos el concierto de los Mojinos Escozíos, hizo una reflexión en alto de los padres de los 90 o, como ella los define, "esos padres que su mayor muestra de afecto en tu vida adulta es montarte una estantería cada vez que te cambias de piso".

Los 35 y la crisis de la mediana edad

"Estoy a la misma distancia de tener 20 años que de tener 50", gritó Eva Soriano el día de su 35 cumpleaños. "Yo no me siento adulta, pero soy adulta. Yo los tacones los he desterrado, me los pongo únicamente para ir a bautizos. ¿Y sabes a qué bautizos voy? A los de mis amigos, porque mis amigos tienen hijos".

Si no te gusta, gira la ruedita

Un oyente le dijo a Eva Soriano por X que hablase menos y pusiese más música y protestó. "Me quedé picueta, porque yo había contestado con toda la educación del mundo y, encima, me dicen que soy borde (...) ¿Cómo no voy a entrar al trapo? Siendo yo la persona que ha recibido tremenda tropelía y sea la castigada y no la persona que lo ha escrito", dijo recomendándole que girase la ruedita si no le gustaba lo que escuchaba.

Nos hablamos demasiado mal

"Hemos normalizado el hablarnos fatal", dijo la presentadora después de publicar orgullosa una foto de su trasero y luego sentirse rara. "Permíteme que ahora tenga un ratito para presumir de tremenda gluteada. No puede ser que nos hablemos tan mal, que hayamos normalizado decirnos tantas cosas fea", reflexionó.

Que deje ya de hacer mal tiempo

Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo pero un poco de tregua tampoco viene mal. Eva puso voz a una queja colectiva cuando, a punto de terminar la primavera, estábamos durmiendo con plumas y sin ponernos la ropa de entretiempo. "La única enfermedad que tiene que haber en mayo es el herpes. Porque es una calentura, no por otra cosa que estáis todo el día proyectándoos en la guarrería".

Los musicales son bien

¿Conoces a alguien que odia los musicales? Eva Soriano no es ese tipo de persona. La presentadora ama este género porque "todo con una canción siempre es mejor, te calienta el alma".