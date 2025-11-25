Galder Varas recuerda la catastrófica pedida de mano de uno de sus shows: "El otro subió la apuesta"

El amor ha llegado este martes al estudio de Cuerpos especiales de la mano del cómico Galder Varas, que ha venido a presentar su futuro programa Esto no es un dating.

El cómico estrenará en 2026 eeste nuevo formato que "mezcla lo que ocurre en un teatro con un dating". "Se coge a una persona que lo necesite, a la que primero hundimos, y luego, una vez reconocida su humanidad, viendo todas sus red flags, la juntamos con una persona de su nivel", ha resumido sobre el programa que nace con el objetivo de "demostrar que todos somos horribles".

El programa está en proceso de preparación y, de hecho, el casting está todavía abierto: "Tienes que pasar una serie de pruebas, no vale cualquiera. Tienes que demostrar que de verdad quieres encontrar pareja y que no se te da bien. Es importante porque lo que queremos es ayudar a la gente", ha contado sobre el programa que cuenta con colaboradores famosos. "Podéis venir vosotros también", ha propuesto a los presentadores, a lo que Eva Soriano ha respondido con un "¿A enamorarnos?".

"Eva, luego tenemos que hablar nosotros porque hay descartes del casting que te puedo pasar en negro", le ha dicho a la presentadora entre risas. "Se están cotizando y para ti tengo unos cuantos perfiles", ha añadido.

Galder Varas se pone al frente de este nuevo formato convencido de que los shows de citas son el nuevo Tinder. "El objetivo de esto no es solo reírse y echar el rato, sino que hay un objetivo real de juntar a gente y aumentar la natalidad en nuestro país", ha añadido.

El programa tiene una parte de improvisación, de hablar con el público, como pasa en sus shows en los que acabó emparejando a la gente por pasárselo bien. "La gente ya venía con esa intención", ha explicado sobre los orígenes de su programa. "Hay gente que venía con pancartas de Busco pareja".

Lo gracioso de todo esto es cómo se traducía en la venta de entradas. "Hay gente que compraba entradas muy atrás y gente que compraba muy adelante" definiendo así sus intenciones de hablar (o no) con el cómico.

El momento más 'tierra, trágame' de Galder Varas

Esto no es un show iba de dar apoyo emocional a la gente que lo estaba pasando mal a través de la risa, del humor, aunque las cosas no siempre salen bien. Más de una vez el espectáculo se les fue de las manos.

"Había una persona que quería declararse y yo estas cosas no las llevo bien, yo prefiero que lo hagan desde las gradas pero insistió en subir al escenario", ha recordado. "Le cedí el escenario y salió el otro. Era en catalán y yo, más o menos, por la reacción del chico iba viendo que no iba bien", ha recordado.

La cosa no se quedó en solo eso. "El otro subió la apuesta y dijo 'No solo no me caso contigo sino que necesitamos un tiempo para repensar la relación'. Nos quedamos todos con qué ha pasado aquí", ha contando a Eva y Nacho sobre esta historia que tuvo un último momento surrealista. "Porque había una chica que quería hablar desde el inicio del espectáculo y salió para decir 'Yo organizado bodas'. ¿No te das cuenta que no es el momento?". O sí, a nadie se le olvidará ese instante...