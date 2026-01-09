¿Quiénes son los concursantes de 'El Desafío 6'? Conoce a los ocho famosos del programa

Tras la victoria de Gotzon Mantuliz en la anterior edición, El Desafío vuelve a la carga como parte de la parrilla de Antena 3. Los viernes a partir de las 22:00 horas, los telespectadores podrán disfrutar semanalmente de los retos a los que se enfrentarán los ocho concursantes.

Para esta sexta temporada, el programa promete "más emoción y pruebas más difíciles". Lo que no cambian son los miembros del jurado, ya que repiten Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val. Además, Roberto Leal continúa como presentador.

Descubre a los nuevos rostros de esta edición y prepárate para la aventura.

Eva Soriano

Eva Soriano, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

La presentadora de Cuerpos especiales, antimorning show de Europa FM, se une a El Desafío para dar rienda suelta a sus ansias de victoria. La humorista catalana de 35 años, que cada mañana despierta al país con Nacho García, promete dar grandes momentazos junto a Roberto Leal, con quien mantiene una histórica rivalidad. Además, Eva Soriano cuenta a su favor con la experiencia obtenida en otro concurso de televisión: Tu cara me suena 9, donde quedó cuarta tras demostrar sus habilidades como cantante.

Daniel Illescas

Daniel Illescas, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

A sus 32 años, Daniel Illescas cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram. Este modelo e influencer de viajes se ha convertido en uno de los creadores de contenido más potentes en España gracias a la buena conexión con su comunidad a través de publicaciones en destinos exóticos y relatos personales e inspiradores. El natural de Santa Perpètua de Mogoda (Sabadell) comparte sus viajes con su novia Katia Gutiérrez, pero también con su abuela Carmen, con quien se ha propuesto cumplir todos sus sueños.

Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Eduardo Navarrete es uno de los diseñadores de moda más mediáticos de nuestro país. Es de esos talentos que ha sabido mezclar su profesión con un carisma abrumador, con el que ha conseguido estar presente en muchos espacios. Nacido en 1994 en Bigastro (Alicante), mostró desde joven una pasión desbordante por el espectáculo. A los 17 años, se lanzó al mundo del drag, actuando en locales nocturnos, lo que le llevó a conocer a figuras como La Terremoto de Alcorcón.

Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Jessica Goicoechea nació en Barcelona en 1997. A sus 28 años, cuenta con más de una década de experiencia en el mundo del modelaje, durante la que ha trabajado con marcas como Calvin Klein y ha aparecido en las grandes revistas de belleza. Suma 1,8 millones de seguidores en Instagram. Además, han sido mediáticas sus relaciones sentimentales con el modelo River Viiperi, el actor Arón Piper, el futbolista Marc Bartra o el jugador de rugby Manuel Moreno, con quien empezó a salir en 2025.

José Yélamo

José Yélamo, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

A sus 41 años, José Yélamo ha construido una amplia trayectoria como periodista. Es hijo de Antonio Yélamo y nació en Andalucía, donde comenzó a desarrollar su carrera en radio y prensa escrita. En 2021 fichó como presentador del programa laSexta Noche, que un año después pasó a llamarse laSexta Xplica.

María José Campanario

María José Campanario, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

María José Campanario es una celebridad del corazón gracias a su relación con el torero Jesulín de Ubrique, que en 2022 quedó cuarto clasificado en El Desafío 2. La odontóloga de 46 años asume ahora el reto de competir para hacerse con la mejor plaza posible en el programa... aunque cuenta con experiencia, ya que estuvo ayudando a su marido a prepararse cada reto. La pareja se conoció a principios de 2001 y se casó en julio de 2002. Tienen tres hijos en común: Julia, Jesús Alejandro y Hugo.

Patricia Conde

Patricia Conde, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Patricia Conde es una presentadora de televisión de 46 años. Formó un tándem infalible en Sé lo que hicisteis... junto a Ángel Martín, el mítico programa de laSexta que cosechó grandísimos datos de audiencia entre 2007 y 2009. Sin embargo, la vallisoletana es mucho más que aquella presentadora ingenua. Como actriz, destaca su papel en la serie Gym Tony (2014-2016) y en la película Vacaciones de verano (2023).

Willy Bárcenas

Willy Bárcenas, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Aparte de Eva Soriano, la nota musical del programa la pone Willy Bárcenas, vocalista de Taburete. La banda, que cuenta con éxitos musicales como Sirenas o Roto y elegante, se tomó un breve descanso tras muchos años recorriendo festivales. Este 2026, el grupo vuelve a los escenarios con una extensa gira entre enero y diciembre. Nacido en Madrid en 1989, Guillermo 'Willy' Bárcenas es hijo del expolítico Luis Bárcenas.

¿Quién conseguirá llevarse la victoria en la sexta temporada de El Desafío?