¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 1

El Desafío 6 empieza fuerte con una primera gala muy competida , donde Eva Soriano ha conseguido un top 3. "Los tres meses que estéis aquí, tenéis que vivir por y para el programa", les ha dicho Pilar Rubio a los ocho concursantes.

El Desafío ha celebrado este viernes 9 de enero el inicio de su sexta temporada, donde los ocho concursantes se han enfrentado a sus primeros retos en el programa de Antena 3. Para Roberto Leal, ellos son "los ocho magníficos", incluida la flamante presentadora de Cuerpos especiales: Eva Soriano.

"¿Con qué nos vais a sorprender ahora, si lo hemos visto todo? Os lo vais a tener que currar muchísimo", les ha dicho Pilar Rubio al inicio de la gala. "No os lesionéis", ha pedido Santiago Segura, mientras Juan del Val ha lamentado que va a "sufrir puntuando".

José Yélamo y Willy Bárcenas, los mejores de la Gala 1

La primera gala de El Desafío 6 ha dejado como favoritos al periodista y al cantante de Taburete. Al final, el jurado ha decidido otorgarle la victoria a Willy Bárcenas por su buen hacer en la apnea, donde ha conseguido el noveno mejor tiempo de todas las temporadas: 4:01.

El artista ha conseguido un pleno de 10, por lo que ha sumado 30 puntos con su primera prueba. "Me voy a acordar toda la vida de esto. Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo", ha comentado tras terminar la prueba. "Eres un serio candidato a ganar El Desafío", ha dicho Juan del Val.

Willy Bárcenas, concursante de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Los 12.000 euros del premio, que incluye su recompensa por la apnea, van a parar a CRIS Contra el Cáncer. "Todos tenemos casos cercanos afectados por esta enfermedad. Todo lo que se pueda investigar y desarrollar para mejorar los tratamiento y la cura.. pues para ellos van", ha dicho Willy Bárcenas.

Clasificación de la Gala 1 de 'El Desafío 6'

1. Willy Bárcenas - 30 puntos

2. José Yélamo - 21

3. Eva Soriano - 17

4. Patricia Conde - 15

5. Jessica Goicoechea - 13

6. Eduardo Navarrete - 9

7. Daniel Illescas - 5

8. María José Campanario - 4

