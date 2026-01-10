¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 1
El Desafío 6 empieza fuerte con una primera gala muy competida, donde Eva Soriano ha conseguido un top 3. "Los tres meses que estéis aquí, tenéis que vivir por y para el programa", les ha dicho Pilar Rubio a los ocho concursantes.
El Desafío ha celebrado este viernes 9 de enero el inicio de su sexta temporada, donde los ocho concursantes se han enfrentado a sus primeros retos en el programa de Antena 3. Para Roberto Leal, ellos son "los ocho magníficos", incluida la flamante presentadora de Cuerpos especiales: Eva Soriano.
"¿Con qué nos vais a sorprender ahora, si lo hemos visto todo? Os lo vais a tener que currar muchísimo", les ha dicho Pilar Rubio al inicio de la gala. "No os lesionéis", ha pedido Santiago Segura, mientras Juan del Val ha lamentado que va a "sufrir puntuando".
José Yélamo y Willy Bárcenas, los mejores de la Gala 1
La primera gala de El Desafío 6 ha dejado como favoritos al periodista y al cantante de Taburete. Al final, el jurado ha decidido otorgarle la victoria a Willy Bárcenas por su buen hacer en la apnea, donde ha conseguido el noveno mejor tiempo de todas las temporadas: 4:01.
El artista ha conseguido un pleno de 10, por lo que ha sumado 30 puntos con su primera prueba. "Me voy a acordar toda la vida de esto. Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo", ha comentado tras terminar la prueba. "Eres un serio candidato a ganar El Desafío", ha dicho Juan del Val.
Los 12.000 euros del premio, que incluye su recompensa por la apnea, van a parar a CRIS Contra el Cáncer. "Todos tenemos casos cercanos afectados por esta enfermedad. Todo lo que se pueda investigar y desarrollar para mejorar los tratamiento y la cura.. pues para ellos van", ha dicho Willy Bárcenas.
Clasificación de la Gala 1 de 'El Desafío 6'
- 1. Willy Bárcenas - 30 puntos
- 2. José Yélamo - 21
- 3. Eva Soriano - 17
- 4. Patricia Conde - 15
- 5. Jessica Goicoechea - 13
- 6. Eduardo Navarrete - 9
- 7. Daniel Illescas - 5
- 8. María José Campanario - 4
¿Qué retos afrontarán en la Gala 2 de 'El Desafío 6'?
- Apnea - María José Campanario
- Puertas infernales - Willy Bárcenas
- Danza de cajas - Patricia Conde
- Travesaños mortales - Eva Soriano y José Yélamo
- Nunchaku 3D - Eduardo Navarrete
- Arenas movedizas - Daniel Illescas
- Waterdance aéreo - Jessica Goicoechea