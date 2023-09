Grande Amore presenta su nuevo disco, II: "La producción con Carlangas fue casi filosófica"

Una entrevista muy Lost in Translation.

A Nuno Pico le cuesta mucho hablar en castellano porque es gallegoparlante, pero todo por la promo. Grande Amore acaba de publicar su segundo disco, II, que incluye temas como Pelea.

Su música es una mezcla entre rock, punk y electrónica, así que puede que el artista haya creado un nuevo género, como lo de perrear llorando u odiando al capitalismo. "A mi me gusta la música enérgica y las letras de agonía, así que la conjunción... Tengo que estar al borde de un etílico para que me veas bailar. En el escenario sí hago un poco de jijí jajá, pero no, no me verás", cuenta el artista.

Más de uno le ha reprochado que sus letras sen en gallego en vez de en castellano, pero si compusiese de otra manera su obra perdería toda identidad. "Sería impensable, el gallego es el único idioma en el que puedo expresarme. De alguna forma conecta más con la gente, porque por ahí hay una verdad, algo con lo que conectas mejor si está en tu lengua materna", explica el artista.

En la producción del disco figura Carlangas. "La producción que hicimos él y yo era un proceso casi filosófico, queríamos hacer música como los grupos que nos gustan, como los Ramones", recuerda. Sus conversaciones, referencias e ideas ayudaron a conseguir un resultado mucho más claro.

Lanzarote, Ourense, Lugo, Chantada, León, Oviedo o Madrid son algunas de las ciudades en las que presentará en directo este nuevo disco.