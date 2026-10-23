Guille Toledano explica cómo surgió el concepto 'gastro' de su álbum: "Ha sido como traer algo del pasado al futuro, que es la música"

El mismo día que ve la luz su álbum debut, Guille Toledano se ha acercado a Cuerpos especiales para presentar El Toledano, confesando que se siente "muy ilusionado y con muchas ganas de empezar la gira".

Un disco que inicia la carrera musical en solitario del de Guadalajara y que entronca con su oficio como cocinero, como muestra el concepto visual de la obra, ambientada en un bar. "Sería el típico bar de tapas, que yo soy muy de tapas. La cultura del bar está muy arraigada en mí", ha explicado, indicando que el propio título del álbum "le pega" a un establecimiento hostelero.

"Surgió todo como muy orgánico. Ha sido como traer algo del pasado al futuro, que es la música. Lo vimos muy claro", ha recordado sobre el proceso creativo, en el que incluso ha vinculado sus canciones con algunas recetas. "Una canción de fuerza la asocié con proteína e hice gyozas de carne", una tarta Pink Velvet en homenaje al pastel favorito de su madre... "Me pilló una cosa delirando en mi casa", ha concluido.

Además, Toledano se muestra entusiasmado de cara al comienzo de su gira. "Tengo muchísimas ganas de empezar la gira y sentir esa conexión con la gente. Es la primera vez que puedo decir: Van a venir a verme a mí y van a cantar mis canciones", ha reflexionado.