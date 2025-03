Inazio lo tiene claro: "La música, sin el directo, es música muerta"

Desde el lanzamiento de su primer álbum, Música para bailar sobre el agua, el joven cantautor Inazio se ha convertido en uno de los nuevos referentes del indie folk en nuestro país y se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Katniss, su último lanzamiento.

Tras aclarar las dudas acerca de su original nombre artístico ("mi madre, cuando no está enfadada conmigo, me llama Inazio"), el autor ha profundizado en la letra de una canción que aborda las implicaciones del amor y el deber, además de ser un homenaje a Katniss Everdeen, personaje principal de la trilogía de libros juveniles Los juegos del hambre. "Soy un tipo pasional, amor siempre", ha manifestado con respecto a la posibilidad de este conflicto, añadiendo que "la fidelidad y el compromiso vienen a través de la comunicación", como la que mantiene con su "querida" Luisa, a quien considera su "mejor amiga".

Ante la referencia a esta distopía literaria, Nacho García y Lalachus han preguntado a Inazio cuál sería su apocalipsis preferido, confesando que sería el "apocalipsis zombie". "No se qué me está pasando, pero en ciertas situaciones me imagino que pasaría si estuviese en un apocalipsis zombie", ha explicado

Además, ha destacado que, al contrario que en Música para bailar sobre el agua, donde buscó "consolidar las canciones" que tenía compuesta, en este single siente que "hay una evolución, un poco más de madurez". "Creo que he encontrado mi camino", ha sentenciado.

En cuanto a su gira, Inazio no ha dudado al afirmar que se trata de la parte de su trabajo que más le gusta. "Me encanta", añadiendo que, en su opinión, "la música, sin el directo, es música muerta". Una tarea para la que, por otro lado, quiso devolver el cariño recibido regalando "un tema nuevo el primer día", ofreciendo este nuevo Katniss a sus fieles.