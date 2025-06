India Martínez cuenta cómo se forjó su colaboración con Will Smith: "Esas cosas bonitas que pasan en la vida y no sabes cómo has llegado ahí"

Jennifer Jessica Martínez Fernández, más conocida como India Martínez, se ha pasado por Cuerpos especiales nada más llegar de México, donde ha presentado su nuevo álbum Aguachile, en el que la artista se sumerge en la música tradicional mexicana.

Un disco cuya génesis se produjo cunado presentó en el país azteca su cuarto álbum. "Sentí mucha conexión y me quedé con las ganas porque incluso canté rancheras por bulerías", ha recordado. Un sentimiento del que se ha desprendido en esta obra, con canciones tan representativas de este sentimiento de culto por la música mexicana como Tu castigo, en la que colabora con Ángela Aguilar, Se me olvidó otra vez, su ranchera favorita, Caviar o Tipo tú, donde el amor y el despecho han ejercido como eje vertebrador de algunas de sus estrofas. "El que venga medio despechado se queda a gusto", ha indicado sobre sus canciones.

Sin embargo, no todo han sido alegrías durante sus días en México, ya que ha padecido el conocido como Mal de Monctezuma, una afección por la que "te cagas vivo", como ha recordado entre risas, e incluso tuvo que tomar medidas como tomar un un medicamento antidiarreico para poder actuar.

También ha recordado como se forjó su colaboración con Will Smith en First love. "Sonesas cosas tan bonitas que pasan en la vida y no sabes cómo has llegado ahí. Es muy random", ha explicado, recordando que se conocieron durante una gala benéfica en la que ella interpretó un número musical y el actor incluso "estaba dando palmas a ritmo de bulerías, tenía ritmo".

Con Antonio Banderas como una suerte de intermediario de excepción entre ambos artistas, finalmente se conocieron y fue el propio rapero quien le pidió "en español" que formase parte de su álbum. "A los cuatro días nos vimos en Ibiza, echamos el día entero componiendo", ha recordado, antes de lanzarle un nuevo homenaje cantando una versión flamenca de la icónica canción de cabecera de la serie El príncipe de Bel Air.