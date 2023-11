Intercambio de reproches en el regreso de Miguel Maldonado a Cuerpos especiales: "Estaba harta"

Un reencuentro de lo que hacen ilusión, de los que apretujan el alma, de los que dan calorcillo. Miguel Maldonado vuelve al sitio de su recreo, el estudio de Cuerpos especiales donde fue colaborador durante los tres años de vida del programa.

Esta temporada viró su rumbo. Ha cambiado el paradigma, no podía no venir al morning show que le vio nacer y crecer para presentar su obra con su amigo y compañero Facu Díaz 'Por fin Juntos'.

90 minutos de pura comedia que ya tiene colgado el cartel de sold out en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. "Habrá más fechas, faltan ciudades por anunciar, pero Facundo me ha dicho que no la cague", dice sobre futuros shows en Comunidades Autónomas en las que se come mucho marisco, o que no están "dentro de la España Peninsular".

Después de tantos años como amigos, hay veces que ya solo se envían memes sin que haya respuesta textual. "A un meme respondemos con otro meme", asegura.

Con Lalachus presente en la entrevista, no se ha podido evitar el intercambio de reproches, y Eva Soriano ha soltado el gordo: "Vamos a quitarnos las caretas ya. Yo he sido testigo de cuando fumos a una salida a León y Lalachus te dijo si querías la mitad de su historia porque tú no habías llevado sección". Miguel se ha quedado mudo. "La historia del alcalde de León te la dio Lalachus", apostilla.

Lalachus ha reaccionado. "Estaba harta de que Miguel Maldonado me quitase mis historias y encima las contase mal". Una confrontación que ha llevado la tensión al estudio con la respuesta de Maldonado defendiéndose. "Fue gravísimo lo que allí pasó. A mi me reventó la sección, dijo que era Scooby Doo", se queja.

Con un regreso así, no podemos imaginar qué pasará la próxima vez que vuelva. Lo que sí está claro es que lo hará, porque a Maldonado no nos lo quitamos ni con agua caliente.

