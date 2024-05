Javier Rey revela la experiencia más surrealista que vivió cuando era acomodador en el cine

Almudena Amor y Javier Rey han visitado Cuerpos Especiales en plena promoción del estreno de La mujer dormida, una película de miedo y suspense que llega a los cines el 31 de mayo de la que han hablado junto a Eva Soriano y Nacho García.

Ambos se han mostrado muy contentos de cara al estreno de su próximo proyecto, que ya ha tenido muy buena acogida en los festivales antes de su estreno oficial. "La reacción del público es muy buena", ha asegurado Almudena.

Sobre la película, Javier Rey ha matizado que "no es tanto de terror, es algo más de suspense y misterio, de resolver el croquis". "Yo empiezo usando la mano derecha y acabo usando la izquierda [...] No te vas a esperar el final, nunca", ha adelantado Amor como pista sin spoiler, un detalle que ha descolocado a los presentadores.

Por otro lado, la invitada ha indicado que es fan de "pasar miedo": " Mi película favorita con seis años era La dama vestida de blanco, super creapy". Sin embargo, Rey es más de "sustito" y taparse "la cara".

En cuanto a sus gustos en el cine, Rey ha explicado: "A mi me da igual que sea romántica, de terror o ciencia ficción, si la peli es buena me da igual". Pero Almudena ha sido más exquisita con su selección de películas: "A mi me gusta a las que entras y sales diferente".

En cuanto a los toques "sobrenaturales" del filme, Javier Rey ha contado que siempre busca la racionalidad a lo que le ocurre en el día a día que podría ser algo "paranormal": "Si veo una cortina moverse, pensaré que está la ventana abierta". Almudena, sin embargo, siempre recurre a dar una explicación al margen de lo terrenal a todo lo que ocurre.

Su relación en la ficción

Ambos protagonizan un vínculo sentimental en la ficción, de lo que el actor de Velvet ha asegurado que al llevarse muy bien ambos "salió muy fácil" crear conexión.

Almudena Amor ha contado una de sus técnicas antes de rodar: con La mujer dormida se "ponía los casquitos" y comenzaba a "bailar y cantar" con "reguetón a saco": "Estaba en mitad de la carretera escuchando a Bad Bunny sin parar". "Me ayuda para que no haya juicio en el cuerpo", ha aclarado.

Javier Rey, en sus inicios en el cine

Rey fue acomodador de cine en sus inicios, y lleva mal que se esté perdiendo el ir a las grandes pantallas. "Antes incluso te daban propina", ha contado, nostálgico. Sobre lo más raro que vio durante este trabajo en las salas, el actor ha destacado: "He visto a gente entrar a un cine con un pollo asado". También vivió ataques: "Un hombre con una escayola en el brazo me intentó pegar".

Por otro lado, el protagonista de La mujer dormida ha contado que "salvó" a alguien del equipo de Cuerpos Especiales: "Son de esas historias que con los años se magnifican". Ante la insistencia de Eva y Nacho por conocer la anécdota, el invitado ha explicado que lo que hizo es cubrir a alguien de producción ante un error: "Íbamos en coche y llegábamos un poco más tarde al set, y cuando salí me autoinculpé".