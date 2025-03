Jedet recuerda su meme en los Goya con Melody: "La llamé cuando se hizo viral porque me preocupaba haberla ofendido"

La actriz, cantante e influencer Jedet no tiene reto que le venga grande y ha llegado a Cuerpos especiales para presentar Mujeres asesinas, el true-crime recientemente estrenado en Atresplayer en el que se mete en la piel de Paula, cuya historia está inspirada "en una chica trans que era fisioterapeuta y se ve involucrada en un triángulo amoroso en el que hay un crimen", destacando que "está un poco maquillado porque en la vida real Paula, que no se el nombre real, acabó en la cárcel".

Una serie que ha sido todo un éxito en Latinoamérica y en EE.UU. y que ha supuesto un nuevo desafío por la implicación que supone para la intérprete. "No me dejaron hablar con ella", ha recordado acerca de la mujer que inspira su papel, "ella está en una cárcel de hombres en México".

"No quise meterme mucho ahí porque me afecta el tema, pero me documenté con los productores", ha explicado, añadiendo que, a pesar de que "estaba harta de hacer papeles trans" (matizando que "en realidad, había hecho Veneno como trans y ya"), se sumó al proyecto "porque México es el segundo país en en que más transfeminicidios hay y sentí un compromiso porque nunca una mujer trans había protagonizado una serie en Televisa".

Un tramo de la entrevista en el que Jedet, Eva Soriano y Nacho García se han puesto un poco más serios de lo habitual dado el tema a tratar. "No es que esté cerrada a eso, pero pensaba que tenía una responsabilidad", sacando a relucir la política llevada a cabo por el gobierno de Donald Trump en EE.UU., donde asegura que las mujeres trans "básicamente están borradas". "Mi vida no se basa en ser trans, pero al final sientes un compromiso con tu comunidad", ha declarado, "de todas las cosas que me etiquetan, la de activista siempre dejo claro que no, si quieres una activista está Carla Antonelli (...) me han cancelado tantas veces que no creo que se me pueda considerar activista".

Jedet también ha abordado su entrevista viral durante la alfombra roja de los Goya, en la que el sonido de Melody cantando ante los medios no dejaba que Jedet se concentrase en su propia entrevista y dejó uno de los comentarios más recordados de la gala.

"Me pasó lo mismo que en todas las alfombras rojas, voy tensa porque soy muy espontánea y la suelo cagar", ha rememorado sobre una cita especial para ella ya que era en su Granada y se preparó con su madre y con su abuela. "Yo no pienso las cosas, debería aprender a callarme pero me salen las cosas así".

Sin embargo, Jedet no tuvo idea de la repercusión del vídeo hasta su vuelta a Madrid y decidió llamar a Melody para evitar cualquier tipo de malentendido. "La llamé cuando se hizo viral porque me preocupaba haberla ofendido y no me gusta que se tiren guerras entre mujeres".

Además, ha asegurado que "ojalá" poder llevar a cabo una colaboración con Melody y que la nueva versión de Esa Diva "está al nivel de las producciones top de diva del pop". Una faceta musical que conoce tras la publicación del disco A los hombres que he tenido que olvidar, del que ha regalado una copia al programa, y por la que le han ofrecido participar en el Benidorm Fest hasta "tres veces", aunque siempre las ha declinado hasta que "pongan el autotune aceptado; hay que conocer tus limitaciones".

Unas barreras que, sin embargo, no han sido impedimento para participar en La perra de Despeñaperros, la canción de María Peláe en la que rapea e incluso se pega con la malagueña. "Tengo la mecha muy corta y no me costó meterme en la pelea", ha asegurado.