Jorge Blass le gana la partida a Eva Soriano y Nacho García con un truco de magia en directo

Jorge Blass ha sido el invitado este jueves en Cuerpos especiales y, en lugar de someterse a uno de los juegos habituales de los presentadores, se ha despedido haciendo un juego a Eva Soriano que le ha hecho volar la cabeza.

Con la colaboración de Nacho García, el ilusionista ha jugado a adivinar quién fue la persona que le acompañaba y apoyaba en sus inicios y, como no podía ser de otra manera, acertó. ¡Increíble!

El juego de Jorge Blass ha sido la despedida de la entrevista en la que ha presentado su show Flipar, que podremos disfrutar del 2 de diciembre al 17 de enero en el Teatro Pavón de Madrid.

"Llevo cuatro años en este show y lo que voy a hacer es despedirlo por todo lo alto", ha contado sobre los 40 espectáculos con los que pretende impactar a los asistentes. "La gente que entra sale de otra manera", ha dicho. "Sale con 15 años menos".

Los primeros cinco minutos son una auténtica locura. Jorge Blass hace 27 ilusiones en tiempo récord: "Quería que la gente al empezar dijese Ya ha merecido la pena".

El espectáculo es un no parar aunque Jorge Blass se queda con un momento: "Mi favorito es cuando saco a dos personas y las hago invisibles un rato".

La magia fluye y hasta los escépticos cambian de opinión según avanza el show. "Yo noto que les sale una sonrisilla", ha confesado sobre este espectáculo apto para todos los públicos, de niños a ancianos.

"Los niños te regalan momentazos pero tienes que estar alerta, te miran el bolsillo"

Los más pequeños tienen un papel protagonista en Flipar. "Hay una parte que saco a niños. Te regalan momentazos pero tienes que estar alerta, te miran el bolsillo", ha apuntado el ilusionista que antes de arrancar esta despedida ya ha empezado a pensar en su siguiente espectáculo.

"Primero hay que pensar en la magia, en qué quieres conseguir y los métodos, y luego ya el guion", ha seguido Blass, que para esta cita ha contado con los consejos de Juan Tamariz.

Lo conoció en sus inicios y llegó a actuar con él en Nueva York cuando tenía 19 años. Blass mantuvo el contacto hasta el final. "Era la bomba porque era un tío generoso, compartía todo", ha contado para luego revelar que poco antes de su fallecimiento lo visitó en la residencia en la que vivía.

"Le conté que estaba haciendo un show y me dio tres consejos que aún uso", ha contado sobre el maestro Yoda. "Él me daba muy buenas ideas hasta el último momento".