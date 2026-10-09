José Mota: "El humor te retrata, te desnuda, y hay gente que en cueros no se siente cómoda"

El cómico José Mota es uno de lo exponentes con más relevancia de nuestro país y se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Arriba Tutto, su nueva película, en la que ejerce por primera vez como director y en la reivindica el humor como parte esencial de la vida y la sociedad.

Una historia que nace de "la necesidad vital de un niño, el niño que fui, que ha sido el que ha insistido todo el rato en hacer esta peli", ha indicado sobre una trama que retrata cómo un hombre, que en tiempos de guerra se ha convertido en un hombre amargado, intenta recuperar la visión del mundo que le había inculcado su padre artista.

"Si no le das de comer a aquella criatura, que lo que quiere es seguir jugando y pasárselo bien, eres un amargado, porque te tomas en serio y te viene la ruina", ha reflexionado Mota.

"Hemos tardado años en hacer la peli porque yo soy muy cabezón y, sobre todo, porque quería poner la comedia en contra de la crispación y la gente que hace negocio con el miedo", ha explicado sobre el proceso de creación de Arriba Tutto, destacando que entre las virtudes del humor se encuentra que "te retrata, te desnuda, y hay gente que en cueros no se siente cómoda (...) Una sociedad que abraza el humor es una sociedad libre y sana".

A lo largo de la producción, el director ha querido realizar un "homenaje a toda esa gente maravillosa que iban con carromatos de madera por los sitios vendiendo ilusión", los cómicos ambulantes, encarnado en el personaje de Karra Elejalde. "Es un cómico maravillosamente loco, con alma de Don Quijote, que cree que con el humor puede cambiar el mundo". De hecho, uno de los aspectos más destacados del film es el empleo del "italiano inventado", porque según el cómico todos los idiomas son inventados:" En todos los sitios, como los japoneses, hablan así para impresionar a las visitas".

Un tributo que le ha servido para recordar pioneros de su infancia como "Tip y Coll, Esteso y Pajares... los que estaban entonces", explicando que, si bien los magos le sorprendían, era con los cómicos "con quien de verdad sentía magia". "Gila hacía reír a dos Españas y eso no lo consigue nada", ha añadido, rememorando también a la figura de Chiquito de la Calzada, que "representaba la pureza de la comedia del niño en un adulto, pero el niño mandando". "La comedia vuela muy por encima de la política", ha reflexionado.

Dada la importancia del papel del niño en la película, no podía pasar desapercibido el trabajo en escena de Pablo Cabello. "Viene de un casting muy amplio", ha explicado sobre la necesidad de que no superase los siete años de edad porque "tiene que transmitir mucha magia e inocencia y a partir de los siete ya lo pierde sutilmente". Por ello, cuando se presentó con "una gorra de estas antiguas, que era mas grande que él" y le emocionó durante una prueba de tal manera que se le "saltaban las lágrimas".