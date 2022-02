Jota Music dedica cinco canciones a Eva Soriano

Te interesa La playlist de Jota Music

"Buenos días, Eva. Buenos días, Iggy. Buenos días, Jota Music. Soy Andrea, y os escribo desde Gran Canaria. He empezado a escuchar el programa hace unas semanas, y ya no hay día que me lo pierda. Me gustaría pedir una playlist para dar las gracias a Eva Soriano por generar tanto buen rollo allá donde va, y por hacerme los días un poquito más felices desde bien prontito por la mañana. ¡Gracias, Eva!".

No hay nada mejor que despertarse cada mañana con una sonrisa. El verdadero truco para ser feliz es escuchar Cuerpos especiales, con Iggy Rubín y Eva Soriano. Lo cierto es que el humor de la locutora no tiene límites, y triunfa tanto en la radio como en la televisión. Por eso, es merecedora de la playlist de Jota Music.

Eva, estos temazos son para ti. ¡Dale a play!

'We Are Young', de Fun

'Break Free', de Ariana Grande & Zedd

'Leave A Light On', de Tones & I

'I'm Yours', de Jason Marz

'Indeciso', de Reik, J Balvin & Lalo Ebratt

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908