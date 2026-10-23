"Como 'Pretty Woman"'
Juan Sanguino analiza la polémica entre Kelly Clarkson y una "tienda de pijadas"
Kelly Clarkson divide a la opinión pública de EE.UU. por su mala experiencia en una tienda de Brooklyn y Juan Sanguino analiza en Cuerpos especiales qué está pasando con la cantante. "Se pone a la defensiva porque tiene mucho complejo de pobreza cuando la tratan como a una persona sin recursos", ha indicado tras el conflicto con el establecimiento, que se negó a vender uno de sus productos y aseguraron que no conocían a la autora.