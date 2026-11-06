UNA PELÍCULA DE 1999
Juan Sanguino nos lleva del viaje en el tiempo para repasar la historia de 'Bailando con las estrellas'
Julian Stiles quiso homenajear a Heath Ledger en Bailando con las estrellas y eso le ha servido de excusa a Juan Sanguino para hablar de Diez razones para odiarte, una de sus películas favoritas. El colaborador de Cuerpos especiales ha contado la historia de la película y de cómo surgió la escena de Can't Take My Eyes Off Of You. Además recuerda la lectura del poema del protagonista y reflexiona sobre por qué ha evolucionado tan bien la película.
El análisis de 'Diez razones para odiarte' de Juan Sanguino