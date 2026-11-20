maquillaje, colonias, nombres registrados...

Los líos burocráticos del clan Beckham y la colonia de David, por Juan Sanguino

Nadie como Juan Sanguino para analizar un buen salseo. Y nadie como los Beckham para alimentar su sección. Para el colaborador de Cuerpos especiales, la burocracia es aburrida hasta que salpica al clan británico. ¡Estos días les ha pasado de todo! A Brooklyn le han devuelto la marca registrada de su nombre y a los otros tres también. Harper Seven quiere lanzar una línea de maquillaje y David Beckham ha demandado a Coty por la venta de perfumes en una cadena de tiendas de bajo coste.