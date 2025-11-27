Luz Casal explica cómo nació su colaboración con Carla Bruni en el disco 'Me voy a permitir'

No es un sueño de Eva y Nacho. Luz Casal ha vuelto a Cuerpos especiales y lo ha hecho para presentar su nuevo disco, Me voy a permitir, que sale a la venta este viernes 28 de noviembre.

"Me voy a permitir todo como digo en una de las canciones, desde ser macarra, a ser prepotente, a ser vulgar... De alguna manera es como llegar al punto de cansancio de ser siempre tan simpática, tan cariñosa...", ha dicho la cantante, que reconoce que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y ahora ha decidido "tener un poquito menos de delicadeza". Algo, que según dice, se le da muy bien: "Dejo secos a unos pocos".

El nuevo disco de Luz Casal llega con Dime lo que has hecho conmigo como uno de sus primeros adelantos, una canción en la que se refiere al flechazo adolescente y que refleja la admiración que sientes por un colega. Una canción en la que se pone en plan fan total.

"Llega un momento en el que dices puedes hacer canciones pop rock de que hablen de cualquier cosa, no tiene que ser de desastres amorosos", ha dicho a Eva Soriano y Nacho García en referencia a este tema.

"Tengo una canción que es demoledora, es una canción de odio para todos aquellos que dicen que hago canciones de amor"

"Para desastre amoroso ya tengo una canción que es una versión de Bravo de Olga Guillot que es demoledora, es una canción de odio para todos aquellos que dicen que hago canciones de amor, pero luego no canto tantas. Es demoledora, no se puede decir más claro cuánto te odio al que un día has amado", ha añadido sobre la canción que hemos escuchado en exclusiva durante la entrevista, con la emoción que le ha supuesto a la cantante compartir con los oyentes de Europa FM esos versos tan duros.

"Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar |

Deseo que después te mueras no haya para mí un lugar |

El infierno resulta un cielo comparado con tu alma |

Que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma"

Un homenaje a las mujers de la música con la colaboración de Carla Bruni

Me voy a permitir es un disco con canciones originales y versiones y con temáticas muy distintas. "No están relacionadas en absoluto con el amor y el desamor. Hay de todo", ha aclarado sobre las temáticas de las canciones del disco, "un homenaje a las mujeres que han ido abriendo paso en la música" y que tanto le han inspirado como Amalia Rodríguez, Édith Piaf, La Niña de los Peines, Concha Piquer y Janis Joplin.

"La idea original era hacer un disco de versiones, de canciones que fueron compuestas o hechas conocidas a través de las voz de una mujer", ha seguido contando sobre el álbum que finalmente incluyó canciones originales. "Salieron superrápido a diferencia de otros álbumes y también las versiones".

El nuevo álbum de Luz Casal salió superrápido y también el anuncio de la gira que arranca el 2 de enero en Toledo y que tendrá como escenarios España y Francia, donde ha encontrado una compañera de grabación. La versión de Ella de Charles Aznavour la canta con Carla Bruni. "Estoy cantándole a una mujer y al ser una canción en francés siempre pensé que debería ser una colega francesa. De las tres opciones que barajaba, Carla fue la más rápida", ha dicho sobre la cantante a la que no conocía pero admiraba.

"Siempre me ha parecido una mujer con mucho rollo", ha añadido sobre la intérprete, con la que ha vivido una gran experiencia: "Me hace pensar que es una mujer muy interesante".