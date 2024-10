Macarena García confiesa sus compañeros de cine soñados: "Penélope, hagamos una escena juntas"

Macarena García ya se ha convertido en una de las actrices más habituales de Cuerpos especiales y, por ello, ha recibido en su tercera visita el Pasaporte correspondiente. La madrileña ha presentado Robot Salvaje, la película de animación en la que da voz al protagonista, que "se humaniza poco a poco" en una historia "muy bonita".

"Me lo tomé muy en serio", ha explicado una actriz que ya tiene experiencia en este tipo de proyectos como Pitufina en Los Pitufos o como Mavis Loughran en Hotel Transilvania 3, porque exige métodos de trabajo totalmente diferetnes a los de la interpretación tradicional. "Cuando doblas una película no la has visto previamente, entonces yo les que me dejaran ver los diez min siguientes" para encontrar el registro adecuado. Una circunstancia que también implicaba un nivel extra de emoción por el propio desarrollo de la trama: "me echaba unas lloreras; hay una parte de la peli que estaba doblando llorando".

En la versión en inglés, su homóloga es Lupita Nyong'o, a quien conoció en el Festival de Cine de San Sebastián. "M ví en un photocall abrazándome con Lupita y nos acabábamos de conocer allí mismo", aunque durante la jornada tuvo la oportunidad de compartir más tiempo con la intérprete y comprobar que "es muy maja".

Macarena García también forma parte del reparto de la obra Juana de Arco, que se desarrolla en la Nave 10 de Matadero Madrid hasta el próximo 3 de noviembre. "Está yendo fenomal y es una experiencia muy disfrutona", ha indicado la actriz, puesto que la propuesta de la directora Marta Pazos "es muy especial y muy visual", adaptando lo clásico a las formas del teatro contemporáneo.

A pesar de que lleva en actuando desde que apenas tenaía 18 años, Macarena García considera que aún le quedan muchos retos y compañeros de profesión con los que trabajar como "Almodóvar, Coixet, Carla Simón...". Aunque hay una actriz con la que tiene especiales ganas de trabajar: "Penélope, hagamos una escena juntas".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.