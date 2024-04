María Escarmiento, hyperpop, tiro bajo y Rihanna como referencia: "El swag hay gente que lo tiene de nacimiento"

Pretty Girls Swag es el título del nuevo single de María Escarmiento, que sale a luz este mismo viernes 12 de abril.

Un estreno que tiene a la artista "algo nerviosa" y que incluso la ha llegado a despertar en medio de la noche cuando ella es "como un lirón". Para ella, el insomnio es "lo peor que le puede pasar a alguien".

Nacho García ha tenido que pedirle a María que le explique el significado de Swag, porque en Cuerpos especiales ya tenemos una edad y hasta Eva Soriano se pierde con el lenguaje millenial. "Swag no es tan nuevo, es como el rollo que tú llevas", dice la artista, que fichó el título gracias a un archivo que le envió su productor y que tenía ese título. "Me encantó y escribí una canción sobre eso, además la sonoridad iba mucho con la palabra, como el momento ese del swag de 2011, cuando llevábamos una estética cuestionable, la canción tiene ese rollo Rihanna".

La cantante asegura que no cabe duda de que "el swag hay gente que lo lleva de nacimiento" y siempre vuelve a Avril Lavigne para inspirarse. Rihanna también es un gran referente para ella: "Todas sus canciones son un palo que flipas".

Si tuviese que elegir un tema que defina esa época dosmilera elegiría, por ejemplo, Pon de Replay, de la cantante de Barbados. "Todos los sábados en MTV ponían los mismos vídeos, me quedaba horas desayunando, por eso me encantan los videoclips, tengo ahí esa cosa".

Cruilla, Warm Up o Big Sound son algunos de los festivales por los que pasará este verano, unos eventos para los que se está preparando con mucho esfuerzo. "Estoy agobiada a nivel físico, me he preparado un show muy divertido y muy enérgico que no sé si puedo llevar a cabo", explica la artista, que ahora sale a correr cada mañana por la calle Cea Bermúdez de Madrid para ponerse "mamadísima". "Veo los vídeos de Dua Lipa entrenando y digo 'quiero ser como ella", dice.

Para la artista, el hyperpop es "pop repizcadillo de tralla" y su actitud es "feliz". "Me encanta que te lo puedas pasar bien en un directo, que haya luces, que puedas brincar", cuenta antes de que la entrevista pase a otro nivel.

Eva Soriano sigue en la búsqueda de su clon perfecto y María Escarmiento es una candidata más. Tanto es así que se han sometido a un juego para saber el nivel de match que hay entre ellas.

