María Peláe presenta en exclusiva 'Que digan', su próxima colaboración con Falete

María Peláe ha vuelto por quinta vez a Cuerpos especiales y, a falta de taquillas con las que agasajar a la malagueña, Eva Soriano ha sido ofrecida como tributo para que la artista la apadrine bajo su tutela. Eso sí, apenas un día antes de su cumpleaños, con lo que parece que le ha caído una responsabilidad mayor de la que intuía.

La cantante ha presentado ante los oyentes La Perra de Despeñaperros (Según Sta. Francisca), el primer single adelanto de su próximo disco El Evangelio, que verá la luz el próximo 23 de mayo. "Sigo pregonando, pero enfadada", ha explicado María Peláe acerca de un álbum en el que busca rendir homenaje a grandes figuras de la historia de este arte como, en este caso, La Paquera de Jerez: "Cada canción va a ir acompañada de una flamenca que dijo un evangelio". Aquí, ha decidido aliarse con Jedet, una "mujer andaluza, de pueblo y de familia, que ha vivido diferentes persecuciones" y que "se montó a las barras con muchísimo cariño".

A lo largo de la entrevista, María Peláe ha explicado que en El Evangelio habla de "la historia de Andalucía, desde la Inquisición hasta el día de hoy, y lo que he descubierto mientras estudiaba", con elementos como la evolución del acento. "He sacado todos mis estudios de antropología y he dicho: Este va a ser".

Su siguiente single en ver la luz seráQue digan (según Sta. Rocío), su colaboración con Falete, y ha presentado en exclusiva en El rincón de cantar parte de esta esperada canción. De hecho, ha detallado que se trata de un homenaje a Rocío Jurado y su "yo soy progay" y ha explicado que trabajar con este icono de Sevilla ha sido "una fantasía".

También ha habido tiempo de recordar La Putukita, su canción junto a Melody, sobre quien ha destacado que, en su futura participación en Eurovisión, los espñaoles "vamos sobre seguro sabiendo que lo va a dar todísimo". Eso sí, parece que la flamenca no tiene en sus planes a corto plazo volver a participar en el Benidorm Fest porque ya lo ha "vivido". "Es bonito, tiene que se runa experiencia maravillosa pero ahora mismo meterme en ese follón...", ha explicado.