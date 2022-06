Hoy recibimos en Cuerpos especiales a María Peláe, que es una de las invitadas del Pride Fest en Madrid, donde actuará el viernes en la plaza de la Reina.

Su pregón en el Orgullo de Torremolinos se hizo viral, por la gracia y el desparpajo que tuvo al hablar. María nos confiesa que no era consciente de que el pregón se estaba grabando íntegramente y que luego tendría tanto éxito en redes sociales.

Se trata más bien de un cuento que de un pregón al uso: "Quise dar con la tecla de varias cosas que me parecían honestas y buenas decirlas, a pesar de que luego pudiese caer o no. Además lo revisé muchas veces para que nada se malinterpretara, nada se tergiversara".

La niña es una de sus canciones que es el máximo exponente de la libertad sexual, en el que habla de un bar al que solo van chicas, y con la que se está convirtiendo en un referente LGTBI.

Sobre sus referentes, María confiesa que de pequeña no tuvo, tan solo su hermana. "En las series sí que habían chicos gays. Pero lesbianas era el sitio prohibido o el sitio donde dos hombres miran para ponerse 'guay".

Afortunadamente ahora hay muchas caras visibles que reivindican a las mujeres lesbianas, como es el caso de María Peláe. "En las firmas de discos me di cuenta de que habían michas mujeres lesbianas de 60 año y 70 años, que venían con sus hijas y me decían 'ojalá en mi época alguien hubiera hablado así de abiertamente y que mis hijas hoy lo vean lo más normal del mundo y que no digan, 'ostia, de repente tengo dos madres cuando antes tenía un padre".

Incluso ha recibido otros mensajes de chicas que le han dicho "mi madre te escucha mucho y gracias a ti sabe que yo soy normal".