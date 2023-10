Martita de Graná revela el secreto del final de sus shows en los teatros

Experta en su pueblo, en el mundo constumbrista, en tontunas varias... Martita de Graná es cómica de stand up y se está haciendo todos los pueblos de España, pero no solo eso. Ahora estrena su primera serie en Atresplayer, Martita la Serie.

"Es ficción todo. La serie cuenta que termino la gira porque estoy harta y me dicen que tengo que ir a Barcelona. Allí son muy diferentes a mí, pero al final lo que hago es triunfar por no cambiar", cuenta sobre la sinopsis.

Estuvo muy involucrada en el proceso de creación de guion, pero hubo puntos en las que tuvo que meter mano. "Vi cosas que no me gustaban. Había partes en las que se dejaba a los andaluces como si fuéramos un poco pardillos, tuve que ir cambiando cositas", recuerda para después explicar que su público de Barcelona -en la vida real- es de sus favoritos, ya que los charnegos tienen "mucha conexión con los andaluces".

Para este proyecto ha tenido que cambiar totalmente de registro. Ha pasado del foco del escenario y las salas a ponerse delante de las cámaras. Sí ha hecho algún secundario pero nunca un papel como protagonista: "Como he hecho de mí misma no he tenido que prepararlo mucho, aunque sí que tengo que decir que grabar la serie en 12 días ha sido una locura máxima. Sí, odio madrugar, pero para mi serie me daba igual". Es autoficción pero en la trama Martira tiene amoríos, una interpretación que hizo con "mucho gusto" con su compañero Roger Batalla. "Éramos super colegas y super bien, porque al final son las peores escenas".

No se cansa de hacer sold out, así que la gira continúa. En Madrid estará el 6 de diciembre. "Voy a hacer algo especial porque son 5.000 personas", adelanta. Barcelona, Badajoz y Mérida son otras de sus paradas. "Me gusta mucho el teatro, aunque echo de menos las salas si me las comparas con los Palacio de Congresos. El teatro es maravilloso", dice, sintiéndose agradecida por estos cuatro años de evolución y crecimiento.

Eso sí, detrás de cada pase en directo siempre hay un pequeño truco. "Al final del show me bebo una cerveza del tirón para brindar con la gente y a veces al terminar me voy al baño a vomitarla", cuenta en casi rigurosa exclusiva. No cambia el aplauso del público por nada, el directo es lo que le da toda la adrenalina, así que no piensa bajarse de los escenarios. Vomitando o sin vomitar.

