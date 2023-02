Miguel Maldonado: "Jesús Gil fingió su muerte, huyó al Caribe y ahora regenta un chiringuito"

Miguel Maldonado ha vuelto a Cuerpos especiales para despertar a los oyentes del morning de Europa FM y que, como él, dejen de ser silentes.

Esta semana ha descubierto una enorme lista de famosos que fingieron su muerte y que, en realidad, viven en un paraíso lejos de España (o de su país de origen) y lejos también de sus problemas.

El primero de la lista es Jesus Gil, que ante las deudas que le asolaban en los 90 tomó una decisión. "Cogió un vuelo charter a un pequeño estado del Caribe y se fue allí a vivir", ha contado Maldonado, que sabe de buena tinta que el exalcalde de Marbella "vive actualmente en felicidad plena. Regenta un chiringuito, hace costillas a la brasa".

"¡Y no es el único!", ha advertido Maldonado. "Hay una cantidad ingente de celebridades que han fingido su muerte para huir de la justicia y/o amigos que no querían ver más", ha añadido antes de poner otros ejemplos.

Otro es Adolf Hitler, que la gente dice que está en Argentina pero en realidad está en el mismo país que Jesús Gil. También está en la lista "Lady Di, Princess Diana... Estuvo de invitada en la boda del hijo con Meghan".

Elvis Presley no falta en esta selección, pero el Rey del Rock no está en el Caribe. "Se hizo pastor evangélico, se llama Bob Joyce y vive actualmente en Estados Unidos, en Iowa, Minnesota o un sitio de estos", ha contado Maldonado, que sabe que lo encontraron y le preguntaron si era Elvis: "Dijo no. ¿Qué iba a decir?".

La sección de Maldonado se ha despedido del programa con una advertencia: "Esto ha pasado mucho, está pasando y va a pasar. Quiero que la gente esté encima de Joaquín el del Betis. Joaquin el del Betis está cansado, está fatigado, no puede ser gracioso todo el rato. Hay que dejarlo respirar, no sabe tantos chistes ese hombre".