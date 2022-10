Miki Núñez dedica la canción 'Dime que no duele' a su abuela: "Le pegaban cuando paraba de coger aceitunas"

Ayuso mintió cuando dijo que en Madrid no te encuentras a tu ex. Esta es la tercera vez que Eva Soriano se encuentra en Cuerpos Especiales con Miki Núñez, al que le hemos entregado el pasaporte oficial del programa como rostro habitual. Es la tercera vez que viene el artista, que nació el Día de Reyes.

"Me han hecho soplar velas con roscones de Reyes, no he tenido nunca una fiesta de cumpleaños", lamenta el cantante, al que su madre siempre le dice que él mismo es "un regalo".

Dime que no duele es su nuevo tema, un single en el que no ha faltado el tambor gordo, un sonido muy épico y particular de los temas del artista catalán.

La canción tiene además "muchísimo significado". "Iba ser para mi abuela, que tiene dolor crónico. Es de Andalucía y trabajaba para un señorito que le daba con una barra de hierro en la espalda cuando paraban de coger aceitunas. Ella nunca ha crecido bien, no tiene columna vertebral, tiene una estructura de hierro y mucho dolor siempre, es muy difícil verla", revela Núñez. Además, el destino quiso jugarle una mala pasada y poco antes de que el tema viese la luz falleció su tío.

Sea como sea, Dime que no duele es un auténtico homenaje y aunque tiene momentos de subidón te toca la patata. "Hay gente que se la lleva a la pérdida de un ex, es triste pero anima", dice el artista, que no es la primera vez que crea un tema para bailar y llorar a la vez.

Hace un par de meses 91.000 personas le vieron tocar en el Camp Nou, donde el Barça realizó un concierto solidario para luchar contra la ELA. Después del show, el Barça de Xavi y el Manchester City de Guardiola se vieron las caras en un partido amistoso. Para Miki fue "una maldita locura". "Soy muy culé así que para mi esto es una fantasía", recuerda, emocionado.

Quién le iba a decir a Miki Núñez y a sus músicos que iban a vivir un espectáculo de esta magnitud. "Llevo con mi banda 12 años, son mis amigos, hemos hecho bolos con 0 personas a las 7 de la mañana. Recuerdo dormir toda la tarde y hacer el bolo por la mañana", asegura sobre sus inicios en la música, mucho antes de aterrizar en Operación Triunfo.

En el showcase exclusivo de Europa FM en Castellón Miki Núñez dio una sorpresa al público haciendo una versión muy particular de Despechá, el tema más masivo del verano. "El pianista se equivocó, le miré y dije 'sigue, no pares", recuerda sobre aquel momento.

Quiso copiarle el look a Sergi Roberto y ahora Núñez luce melena platina en vez de castaña. "Tengo el pelo blanco y el agua de Madrid me lo pone amarillo", dice antes de que Eva Soriano le aclare que su melena "tira más a californiana".

Terminamos la entrevista con un juego muy musical. Tenemos en el estudio unas pistolas de balas de corcho. No es munición letal, pero como Eva Soriano y Miki Núñez no demuestren sus dotes para cantar sin quejarse del impacto de las balas... Van a a acabar doloridos. "Esa duele mucho", exclama Núñez mientras intenta interpretar uno de sus temas.