Pantomima Full se convierten en Gonzalo y Jacobo para "dar un poco de rabia" en su primera serie

Alberto Casado y Rober Bodegas de Pantomima Full aterriza con su comedia nata a Cuerpos especiales para hablar de su primera serie, Entrepreneurs. Sin embargo, han arrancado con el fatídico accidente de Eva Soriano de fiesta, del que fueron testigos.

¿Qué le pasó a la presentadora del anti-morning show para que ahora esté andando con una muleta? "Fue una bomba de humo muy sofisticada", ha señalado Bodegas, quien estaba aquella noche con la catalana. Y es que la humorista tiene el tobillo lesionado, lo que "la hace mayor". "Estábamos en un bar, quietos, en una barra", ha defendido Casado con humor.

Eva Soriano ha aprovechado para contar lo que pasó en aquel sitio: "La escalera no estaba bien señalizada y me comí un escalón". Aunque se le dijo que "se echara una más", la presentadora se fue a casa, "cero dramática".

Una serie "que da un poco de rabia"

Y dejando a un lado el accidente, los invitados han presentado su esperada serie, que se estrena el jueves 23 de octubre en Disney+. Los cómicos encarnan a Gonzalo y Jacobo, nombres escogidos para "dar un poco de rabia", y todo transcurre en un coworking con "mucha charla motivacional, desarrollo, cafecito creativo, sinergia, comunidad, ecosistema...".

La ficción está inspirada en vivencias de los cómicos, tal y como ha señalado Bodegas: "Trabajamos en una productora que era de este rollo y tenía futbolín, pero no te dejaban porque hacía ruido". "Era para que las visitas vieran un ambiente distendido", ha añadido Casado.

Es una serie que se puede disfrutar sin seguir los sketches de Pantomima Full. "Con conocer el idioma y el contexto social lo pillas", ha defendido Bodegas. Además de protagonizarla, también han sido guionistas de la serie, lo que ha estado "guapo": "Son tantos años de escribir vídeos de un minuto que hablar de personajes y escribir sus vidas en 10 capítulos ha estado guay".

Eso sí, sí han sentido "estar fuera de la zona de confort" en el set de rodaje, a la orden de los directores Álex de la Iglesia, Rodrigo Ruiz y Adolfo Martínez. Bodegas y Casado han encontrado un salto cualitativo de grabar para redes sociales a pasar a una serie. "Yo ya veía dirigiéndonos a nosotros mismos, pero no", ha bromeado Casado.

Gonzalo de Castro, Aura Garrido, Victoria Martín y Aníbal Gómez son algunos de los nombres que forman parte del reparto. "Estábamos perdidos en el mundo actores, pero queríamos que hubiera una mezcla entre cómicos y actores, siguiendo la estela de comedias americanas que nos molan", ha detallado Bodegas.

Una gira de teatros con Pantomima Full

Además del estreno de la ficción, los cómicos siguen sumando éxitos sobre el escenario con Pantomima full con una gira en teatros de toda España, como Salamanca, Madrid, León, Castellón, Ávila...

Y es que Rober y Alberto llevan años trabajando juntos, sinergia que han demostrado en el juego que les han preparado en Cuerpos especiales sobre start ups.