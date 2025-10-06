Todos los detalles de la nueva gira de Miss Caffeina: los destinos y dónde puedo comprar las entradas | Gtres

Miss Caffeina está en uno de los momentos más dulces de su carrera. La banda está a las puertas de estrenar su nuevo disco BUENASUERTE. Un trabajo discográfico que conoceremos el próximo 17 de octubre.

Los intérpretes de Mira cómo vuelo traen con este álbum, un as en la manga: una nueva gira por España. Si quieres ir a verles en concierto no te pierdas detalle de este artículo.

¿Dónde podré ver a Miss Caffeina en concierto?

La banda de Para toda la vida llevarán lo mejor de su música por Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Valladolid, Santander, A Coruña, Sevilla, Alicante y Madrid. Aquí abajo podrás consultar sus 10 fechas.

09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) - Barcelona

24/01/2026 – Repvblicca - Valencia

30/01/2026 – Mamba! - Murcia

31/01/2026 – París 15 - Málaga

13/02/2026 – Sala Lava - Valladolid

14/02/2026 – Escenario Santander - Santander

14/03/2026 – Inn Club - A Coruña

21/03/2026 – Pandora - Sevilla

27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) - Alicante

25/06/2026 – Alma Occident - Madrid

¿Qué podemos esperar de Miss Caffeina en concierto?

Miss Caffeina presenta con esta nueva gira un formato más teatral y cercano, donde la conexión con el público será uno de los ejes principales de su show. Además, será la primera oportunidad de escuchar en vivo los temas de su nuevo álbum, algunos ya conocidos como Debería estar brillando, Argumento de mierda o Que seas feliz.

Un show en el que se combinarán danza, visuales y una narrativa en torno a las fases del duelo, presentándose como un viaje emocional a través de los nuevos temas y clásicos de Miss Caffeina. Cada canción se ha planteado como una película, guiada por el mood personal que vivieron en cada momento de la composición.