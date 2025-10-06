Todos los detalles de la nueva gira de Miss Caffeina: los destinos y dónde puedo comprar las entradas
Miss Caffeina está a las puertas de llevar su música por los escenarios con su BUENASUERTE TOUR, gira con la que mostrarán sus nuevos temas en 10 ciudades de España.
Miss Caffeina se desgarra en 'Argumento de mierda', una canción escrita "con el corazón jodidamente roto"
Miss Caffeina está en uno de los momentos más dulces de su carrera. La banda está a las puertas de estrenar su nuevo disco BUENASUERTE. Un trabajo discográfico que conoceremos el próximo 17 de octubre.
Los intérpretes de Mira cómo vuelo traen con este álbum, un as en la manga: una nueva gira por España. Si quieres ir a verles en concierto no te pierdas detalle de este artículo.
¿Dónde podré ver a Miss Caffeina en concierto?
La banda de Para toda la vida llevarán lo mejor de su música por Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Valladolid, Santander, A Coruña, Sevilla, Alicante y Madrid. Aquí abajo podrás consultar sus 10 fechas.
- 09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) - Barcelona
- 24/01/2026 – Repvblicca - Valencia
- 30/01/2026 – Mamba! - Murcia
- 31/01/2026 – París 15 - Málaga
- 13/02/2026 – Sala Lava - Valladolid
- 14/02/2026 – Escenario Santander - Santander
- 14/03/2026 – Inn Club - A Coruña
- 21/03/2026 – Pandora - Sevilla
- 27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) - Alicante
- 25/06/2026 – Alma Occident - Madrid
¿Qué podemos esperar de Miss Caffeina en concierto?
Miss Caffeina presenta con esta nueva gira un formato más teatral y cercano, donde la conexión con el público será uno de los ejes principales de su show. Además, será la primera oportunidad de escuchar en vivo los temas de su nuevo álbum, algunos ya conocidos como Debería estar brillando, Argumento de mierda o Que seas feliz.
Un show en el que se combinarán danza, visuales y una narrativa en torno a las fases del duelo, presentándose como un viaje emocional a través de los nuevos temas y clásicos de Miss Caffeina. Cada canción se ha planteado como una película, guiada por el mood personal que vivieron en cada momento de la composición.