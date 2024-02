El Niño Paco inspira su último consejo en Ilia Topuria: "Tienes que visionarte bajando el tobogán y pensar que eres el mejor"

El Niño Paco sigue empeñado en ayudar a los oyentes más jóvenes de Cuerpos especiales y, para ello, ha vuelto a abrir un lunes más su PaConsultario, que acaba de estrenar sintonía y número de teléfono. Ahora, para mandarle consultas al joven colaborador del morning de Europa FM, hay que dejar un mensaje en el teléfono 619441746.

"Quitadle el móvil a vuestros padres y mandadme mensajes", ha recomendado el pequeño Paco antes de escuchar la primera consulta de un oyente.

¿Qué puedo hacer para que los mayores me dejen tirarme por el tobogán grande?

La primera pregunta es de una oyente de seis años que quiere tirarse por el tobogán grande del parque pero los niños mayores no le dejan.

"No existen toboganes grandes ni pequeños, depende del ojo que lo mire", le ha dicho Paco antes de explicarle cómo proceder. "Porque para tu padre será el tobogán chiquitico y para ti será el tobogán grande. Así que lo primero que tienes que hacer es quitarte esa idea de tu cabeza. Si tú crese que es tobogán grande, creerás que es para niños grandes y no eres merecedora de ese tobogán", le ha recomendado.

"Como diría Ilia Topuria, lo que tienes que hacer es verte en ese tobogán, visionarte bajando en ese tobogán, proyectarlo y saber que eres la mejor bajadora de la historia", le ha dicho el pequeño Paco que no se ha perdido el combate del campeón del mundo de peso pluma. "Una vez que llegas al parque, miras a los niños a los ojos y los miras con cara de que les puedes arrancar la oreja de un bocado".

¡No hay que amedrentarse! ¡Hay que subir a lo alto del tobogán! "Y cuando estés arriba y los niños grandes no te dejen subir, les dices: '¿Que no? Te digo yo a ti que sí' y les pegas una patada en la espinilla. Al ser tu pequeñica le puedes pegar en sitios que ellos no controlan. Les pegas ahí abajo como un chihuahua y te vas corriendo. En el momento en que ellos se agachen y pierdan el contacto visual con el tobogán grande, tú te agachas y te tiras"

La jugada maestra garantiza la máxima diversión. ¡Serás la reina del tobogán!

¿Qué puedo hacer porque mi criatura quiere más a mi chica que a mí?

Vicente habla de su "criatura" en la llamada al Niño Paco: un teckel de pelo corto que quiere más a su chica que a él.

Su pregunta ha llevado a la mofa y a la queja del colaborador de Cuerpos especiales porque su jefe, el director Carlos Langa, acaba de adoptar una perra y no para de hablar de ella y de enseñar fotos.

"Está todo el santo día con fotos de la perra de las narices. 'Mira lo que ha hecho, que se ha cagado en el salón'. ¿Te enseño yo mi caca, Carlos Langa? ¿Te enseño yo mis paquetes?", se ha quejado Paco. La gente tiene que parar de enseñar fotos de niños y de mascotas porque pensáis que al resto de las personas nos importa. ¡Y no nos importa una mierda! No nos importa tu perro, ni tu mascota, y tu mujer se va a divorciar de ti", ha aclarado.

El Niño Paco ha aprovechado este momento de sinceridad para contar una verdad oculta desde hace dos meses. "En la fiesta de Cuerpos especiales de Navidad me di unos besos con la mujer del director. Estaba en la barra, me dijo 'voy a pedirme una cerveza' y aproveché para que me pidiese un bibi y un potito. Y a mí, que con la leche se me corta la digestión, aproveché y le comí el boquino. Y no se apartó, Carlos Langa. Me puse labios y no se apartó".

Niño Paco está mandándose mensajes desde entonces con ella... ¡es un rompecorazones!