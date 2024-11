Niño Paco saca su lado más satánico y siembra el terror en 'Cuerpos especiales'

Piel de gallina al escuchar a Niño Paco con esa voz diabólica.

El jovenzuelo se ha transformado en una especie de demonio con motivo del programa número 666, y menos mal que no nos ha lanzado ninguna maldición. Los niños que iban escuchándolo de camino al colegio deben haber sentido verdadero pánico con esa voz de ultratumba que le ha puesto JotaMusic.

Bromas aparte, el PaConsultorio ha servido para resolver la duda de Raúl, un niño de 6 años que no entiende por qué en el comedor de colegio le obligan a terminarse el plato antes de salir a jugar al patio. Para Paco, la respuesta es clara: hay una conspiración entre los fabricantes de potitos y los responsables del comedor. Si los niños no se terminan la papilla, se devuelve a la fábrica, la trituran y la vuelven a convertir en potitos para que otros niños se lo vuelvan a comer. "Es una estafa piramidal perfectamente orquestada por los Iluminatti", aclara Paco, con un pelín de rintintín.

Está indignado, no entiende por qué se ha quitado la voz de diablo. Jota Music se la ha vuelto a poner y ahí han llegado las amenazas. "A mí no me mandas, Carlos Langa, si no me manda el director de mi colegio, no me vas a mandar tú", grita antes de amenazar con colarse bajo las sábanas de este nuestro director.

