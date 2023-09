El Niño Paco vuelve a 'Cuerpos especiales': "Me he fugao del colegio, todavía no he ido"

Se ha hecho de rogar, pero al final ha acabado volviendo a casa. El Niño Paco, el colaborador más gamberro de la radio, ha vuelto este miércoles a Cuerpos especiales para hablar con Iggy Rubínde su ausencia en estas primeras semanas de temporada y contarle también cómo se le plantea el futuro.

"No puedo ir al estudio por un tema", le ha dicho en voz baja, casi susurrando, al empezar la conversación. "Estoy fugao".

No está con El Palancas, como pensaba Iggy, está solo: "Ya no me junto con él porque salimos partiendo peras del último trabajo. No me pagó. ¡Págame!".

"Me he fugao del colegio, todavía no he ido", le ha confesado al presentador del programa, y le ha dicho también que sus padres no se han enterado todavía: "Llevan dándole las buenas noches a un saco de mandarinas desde mayo pensando que soy yo".

Su decisión tiene que ver con los planes de estudios, que no acaban de convencerle: "Creo que desperdicio mi talento. Yo, que he robado a tres de cada cuatro niños de famosos, creo que valgo para algo más que para colorear sin salirme de la línea, disculpa".

"De momento estoy a medias en un (su)puesto de cerezas del Jerte en la carretera de Gandía", le ha contado sobre sus planes de futuro. "Estamos hablando de un negocio legal, Paco", le ha dicho Iggy. "Si por legal te refieres a que cuando salen del coche a comprar cerezas yo se lo robe todo y me vaya derrapando, entonces sí. Tengo un negocio legal".

La nueva vida del Niño Paco también tiene carencias. "Echo mucho de menos a mis compañeros", le ha dicho a Iggy, aunque ha asegurado que no tiene intención de volver a clase: "Eso no puede pasar. Además este año nos cambiaban de clase y no puedo estar más con mis amigos". "No entiendo que cambien algo que funciona. Girasoles 3 era una clase que iba a la perfección desde hace dos años. Es como lo de Twitter, todo iba perfecto y ahora se llama X", ha añadido con pena.

Es una etapa que se cierra, le ha dicho Iggy, pero quiere decir que sea el fin de la relación. "En la vida vas a conocer a muchas personas, algunas van a estar contigo una etapa. En el caso de tus amigos de Girasoles 3 esa etapa ha pasado pero no quiere decir que no puedas encontrártelos en otra ocasión. Te voy a decir más, seguramente la próxima vez que os veáis va a ser muy emocionante ver cómo habéis cambiado, cómo habéis crecido los unos y los otros. Lo importante Paco es que aquí te quedes con lo que has aprendido de ellos y lo que ellos han aprendido de ti".