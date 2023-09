Óscar Casas es grafitero en 'Mi Soledad tiene Alas': "De noche me iba por ahí, Mario me dijo que tuviese cuidado"

Los hermanos Casas se unen en Mi Soledad tiene Alas, un proyecto en el que el pequeño del dúo interpreta a Adam, un chico de barrio que roba joyerías y hace graffitis. "Conecté mucho con él desde la sensibilidad, es artista, tiene mucho mundo interno y lo expresa desde el dibujo, ese es el puente que más me conectaba con él", cuenta Oscar Casas.

Se tomó muy en serio la preparación del personaje. Tanto que llegó a rozar los límites de la ley. "Era la primera vez que hacía grafittis, así que me puse tres meses antes y luego.. Por las noches me iba por ahí, Mario me dijo que tuviese cuidado. Firmaba como Tres", asegura el actor.

Óscar se saltó el casting para el papel protagonista pero lo cierto es que se trata de un sueño que llevaba deseando cumplir desde que era pequeño. Trabajar con su hermano y sobre todo en una película. "Él quería dirigirme y llevarme a otros lugares donde nunca me había visto, sería una putada que hubiese cogido a otro", revela el actor.

Aunque Mario y Óscar son los más mediáticos y populares, la familia al completo causa sensación en las redes sociales. Sus viajes y vacaciones juntos son la ocasión perfecta para conectar, grabar vídeos y acumular miles de likes.

La responsable de que todo salga bien es su prima María José. "Es la gran organizadora, es la cabeza que engrana todo bien. El viaje más guay fue La Ponia, llevamos a nuestro hermano pequeño a conocer a Papá Noel", dice anets de desvelar su próximo destino. "El siguiente es ir a ver los Reyes Magos, es en alguna parte de Marruecos", cuenta.

Hace pocos días los hermanos Casas publicaron un vídeo en el que se demuestra que a él se le da muy bien baila bachata y que Mario es muy buen actor. "Fue idea de mi madre, nos vio guapos y nos dijo que teníamos que hacer un vídeo. En ese vídeo tuve que dar ocho marchas menos", dice, humilde. Donde hay alento, hay talento... Para qué negarlo.

No descarta aceptar un papel en el que tuviese que demostrar sus dotes para el baile. "Algo musical me encantaría, tipo Magic Mike o Dirty Dancing", confiesa.

👉 Escucha Cuerpos Especiales de lunes a viernes de 07:00 a 11:00h en Europa FM