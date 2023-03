Pancho Varona, sobre su documental: "Siempre he estado dos pasos por detrás de Joaquín Sabina para que siempre estuviese a gusto"

Recibimos en Cuerpos especiales a Pancho Varona, un músico que ha creado algunas de las canciones más importantes de la música española, principalmente junto a Joaquín Sabina.

Pancho presenta la serie documental Detrás, con un revolver, que puedes escuchar en Sonora y en la que explica cómo han sido estas últimas cuatro décadas junto a Joaquín Sabina. "Pienso que se me ha ido la vida en una tarea maravillosa. Soy una persona afortunada, porque soy músico y de los que trabajan, que en este país no es fácil", reflexiona.

En noviembre de 2022, Pancho escribió en Twitter un mensaje en el que anunciaba que Sabina lo había dejado fuera de la gira Contra todo pronóstico, una decisión tomada unilateralmente.

"Me costó mucho publicar ese mensaje", ha empezado explicando Varona. "Estábamos Esther, que es mi mánager y yo en el aeropuerto de México, pensando palabra por palabra qué decir. Que sonara elegante. Que fuera conciliador. Que la gente no se me echara encima por una cosa o por otra. Entonces fue una hora muy tensa hasta que le dimos a enviar".

Sin embargo, la reacción de la gente fue totalmente positiva, algo que reconfortó al músico de 65 años: "Pensaba que me iban a dar y me dieron muy pocos. Así que salí reforzado de esos días. Con dolor de corazón, por supuesto, después de 40 años. Pero revitalizado por el cariño de la gente porque se me habría un mundo nuevo".

Sobre el contenido del documental, Pancho asegura que no dispara a nadie: "Yo simplemente he estado ahí detrás. Mi labor en un concierto de Joaquín siempre ha sido que todo saliera bien y que él estuviera a gusto. De ahí viene el título. Estaba muy pendiente de todo lo que pudiera pasar. Porque yo estaba a dos metros detrás de Joaquín y dos metros a su izquierda, para que él estuviera a gusto".

La amistad entre Pancho y Joaquín se remonta a principios de los 80, cuando se conocieron en el bar Mandrágora. Pancho explica que era un sitio especial, donde no habían condiciones para hacer conciertos. Pero se hacían. Tampoco habían camerinos, por eso Joaquín Sabina y Javier Krahe se sentaban con la gente en el bar después de actuar, acompañados de su guitarra.

"Un día cogí la guitarra y vieron que sabía tocar sus canciones y les llamó la atención. Y ese fue el día que se rompió el hielo", revela.

Joaquín Sabina ha lanzado recientemente su canción Contra todo pronóstico, y Eva Soriano quiere saber si la ha escuchado, a lo que Pancho responde que sí. Pero a la pregunta sobre qué le ha parecido, se muestra tajante: "No voy a opinar. A mí me gusta mucho todo lo que hemos hecho en nuestra vida, tenemos 100 canciones juntos. No me parece bien opinar sobre lo que está haciendo ahora".