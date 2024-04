La Pili: "Mucha gente ve a una gorda en transparencias y piensan que es un horror, el activismo es necesario"

La Pili es una persona muy agua, muy sentimental, muy creativa... Y es Piscis, como Eva Soriano.

Hace tres semanas, La Pili y el dúo Dawer x Damper sacaron Suficiente, una canción que nació en París tras una crisis emocional de un amigo suyo. "A todos los pasa un poco eso, lo de luchar contra nuestra mente, que al final es nuestro peor enemigo", dice la artista, que creó un tema para escuchar en esos momentos de bajón para volver a poner los pies en la tierra.

El vídeo se rodó en Maspalomas, tras los carnavales. Estaba de vacaciones con su maquilladora, que también es su amiga, y allí se fueron a las dunas a dar el show. "Con el iPhone lo sacamos todo, y lo he editado yo con el móvil".

Afropop, dembow, dancehall... Esos son los beats y géneros en los que se mueve. "Aquí en España cuesta más que entren estos géneros, pero Bad Gyal ha hecho que esto tenga mucha visibilidad, ella se inspira del dancehall".

En el baile también domina varios mundos, desde el kuduro hasta el afrohouse, el azonto... "Lo que hago es fusionarlos", cuenta. "El twerk viene mucho del dancehall, del funk carioca y otros estilos de Latinoamérica y África".

Este 18 de abril, Sound Isidro será testigo de la presentación en directo de sus nuevos temas. "Es la primera vez que lo hago en Madrid y muchas cosas solo se pueden escuchar en este directo".

Guarrindonga y No Depilada son otros de sus temas insignia. Los dos son muy reivindicativos, pero Pili ve pocos avances en este sentido. "Hicimos un show muy grande en el Reina Sofía, subieron el vídeo y todos los comentarios son negativos en torno a mi cuerpo. No ven el show, ven a una gorda en transparencias y piensan que es un horror. Es algo muy de aquí, en Colombia o Nueva York y nadie se plantea esto. Allí no entienden el activismo porque no es necesario", explica.

