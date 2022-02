La playlist de Jota Music para enamorar a tu suegra

¿Te has enfrentado alguna vez a tu suegra? Eso le ha pasado a Ricardo, que le ha pedido una lista a Jota Music para enterrar el hacha de guerra. Ahí van cinco temazos para limar asperezas y fumar la pipa de la paz (metafóricamente hablando, claro).

"Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo. Empecé a escuchar el programa hace un par de días cuando me levanté a las seis de la mañana para poner la radio en directo. Lo descubrí por Tu cara me suena, por Eva, y estuve una hora esperando pero nadie hablaba. La playlist la necesito para enamorar a mi suegra. Hemos tenido un par de roces pero yo sé que en el fondo ella me quiere. ¿Podéis ponerme unas canciones para la próxima vez que la vea? Quiero decirle unas palabras y terminar en paz. Un saludo, besos, y abrazos".

¿Te suena la situación de Ricardo? Entonces esta playlist de Jota Music es para ti. Cinco temazos para enterrar el hacha de guerra y firmar la paz.

'Can't Stop The Feeling', de Justin Timberlake

'Beautiful Liar', de Beyoncé & Shakira

'I Love It (I Don't Care)', de Icona Pop

'Shape Of You', de Ed Sheeran

'OK', de Robin Schulz & James Blunt

