La playlist de Jota Music para su nuevo amigo italiano

Te interesa La playlist de Jota Music

"Buenos días, chicos. Me llamo Martín, y os escucho desde Italia. Os sigo desde hace poco porque me llegó un vídeo por WhatsApp donde Eva cantaba Anticuerpos. Me gustó mucho, así que lo busqué en internet, y hasta que encontré la radio. Me gusta mucho vuestro programa, y me acompaña por las mañanas cuando trabajo desde casa. La música que ponéis también me gusta mucho. ¡Chao!".

No nos puede gustar más recibir estas notas de voz de nuestros oyentes. Verdaderamente, sois vosotros los protagonistas de Cuerpos especiales, y por supuesto, de la playlist de Jota Music. Por eso, hoy, el DJ residente del morning show de Europa FM dedica cinco canciones a este nuevo amigo italiano.

¡Muchas gracias! Aquí seguiremos, acompañándote cada mañana.

'Berlín', de Aitana

'I'll Be There For You', de The Rembrandts

'Attention', de Charlie Puth

'Yo Contigo y Tú Conmigo', de Morat feat. Álvaro Soler

'Love Me Like You Do', de Ellie Goulding

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908