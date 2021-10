'Música para impuntuales', la playlist de Jota Music para los aficionados a llegar tarde

Se te ha echado el tiempo encima y ves que vas a llegar tarde... ¿solución? No ir a la cita. Sin embargo, a última hora te arrepientes y decides ponerte en movimiento. Tras muchos intentos por llegar a tiempo, no lo consigues. Con esta premisa, una oyente anónima ha pedido a Jota Music una playlist. Música para impuntuales.

“Buenos días equipo. Necesito una playlist para cuando vas a llegar tarde y decides no ir. Pero al final vas y llegas tarde”. Es la premisa con la que Jota Music ha creado la playlist de este viernes 8 de octubre.

¿Otra vez llegando tarde? Tranquilo, tenemos una playlist para ti. Jota Music, conocido como Javi Sánchez cuando termina Cuerpos especiales, ha elegido seis temazos para los que tienen el reloj de adorno. Es música para impuntuales.

¡Empezamos!

'Apologize', de One Republic y Timbaland

“'Nunca es tarde para arrepentirse'. Así lo dice la canción Apologize de One Republic y Timbaland

'Indeciso', de Reik, J Balvin & Lalo Ebratt

“Vamos a poner también a Reik con J Balvin & Lalo Ebratt. La canción se llama Indeciso. Ese vas, no vas, estoy indeciso, vamos a acabar yendo…”

'I Want It That Way', de Backstreet Boys

“Y para terminar este primer bloque, los Backstreet Boys van a sonar aquí con I Want It That Way”

'Pienso en aquella tarde', de Pereza

“Vamos a aprovechar el viernes para seguir bien arriba con Pereza y su canción Pienso en aquella tarde, que además dice 'se arrepintieron de todo”.

'Where Have You Been', de Rihanna

“También tenemos a Rihanna con Where Have You Been. Esto es lo que le van a preguntar a nuestra oyente cuando llegue '¿Dónde has estado? ".

'I Love It (I Don't Care)', de Icona Pop

“¿Y ella con qué le va a contestar? Pues con nuestro último tema: I Don´t Care. No me importa y ya estoy aquí”

“La impuntualidad es algo que me caracteriza”, confiesa Jota Music al final del programa. Como cada día, el DJ de Cuerpos especiales, te motiva con su increíble lista musical. Así que, si hoy llegas tarde… ¡deja de preocuparte y motívate con la nueva playlist de Jota Music! O mejor aún, mándasela a quien te está esperando...

