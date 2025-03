Ratones Paranoicos: "Lo peor de una gira es la convivencia, estamos soportando muchos olores"

Una gira es un trabajazo y supone mucho esfuerzo, y más si lo haces durante 40 años seguidos.

Los viajes, los hoteles, las maletas, las esperas... Esa es la trayectoria que llevan Ratones Paranoicos, la banda argentina que ha recorrido España con la parte europea de su gira Última Ceremonia 2025. Este 11 de marzo terminan su periplo por nuestro país con un concierto en La Riviera de Madrid. "Estamos contentos porque en España tenemos mucha comunidad nuestra, y ellos traen amigos... Y estar aquí nos da expectación en nuestro país, porque dicen, ¿dónde están?", cuentan.

Lo peor de todo en una gira es la convivencia. "Lo estamos haciendo como podemos. Soportando todos los aromas posibles y tratando de llevar la ropa en algo que no sea una bolsa con moscas", dice Juanse, vocalista. Con los años, ya tienen sus dinámicas. Son como un "cuatrimonio".

Aunque el tour lleva por nombre Última Ceremonia, el grupo no tiene entre sus planes bajarse de los escenarios. "Somos como los Rolling Stones, pero en español. Con los Rolling la gente canta cosas que no entienden. Pero no, porque a nosotros nos estigmatizaron con los Stones, y a ellos con Chuck Berry", mantiene Juanse, que el otro día se encontró con un taxista en Mallorca que por sorpresa estaba enteradísimo de la movida del rock argentino.

Para Juanse, los argentinos son diferentes a todos. No hay punto de comparación. "Estamos todo el rato esperando ganar algo. Es como ansiedad adictiva, necesitamos ganar todo el tiempo", comenta antes de recordar cómo Keith Richards no podía creer la energía triunfalista que acumulan. "Después de Maradona y de Messi, no nos queda otra", bromea.

Para Siempre es la canción que en 2001 compusieron y grabaron para Diego Armando Maradona, un tema que ya es obligatorio en los sus shows. "Nos insultan si no la tocamos, y a Messi le haría una sinfonía, una obra coral", afirman, con orgullo, para luego poner a parir a la prensa argentina deportiva que estuvo años machacando a Maradona.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.