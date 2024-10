Robbie Williams es un mono en su 'biopic' y Lalachus no da crédito

'Better Man'

Al igual que otras popstars como Elton John o Freddie Mercury, Robbie Williams también tendrá su propio biopic: Better Man. Sin embargo, el protagonista de esta historia será un mono, creado por CGI, que interpretará al británico a lo largo de su vida.

"Te habíamos visto de todas las maneras posibles desde hace 30 años", ha indicado Lalachus en Cuerpos especiales, que ha decidido dedicar la Carta a la ciudadanía al autor de Rock DJ.

Tal y como ha indicado la presentadora, el artista ha explicado los motivos de esta decisión: "Siempre me he visto a mí mismo como un poco menos evolucionado...". "No está flipao aquí, mi primo", ha expresado Lalachus ante estos argumentos.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.