Rocco Hunt: "Omar Montes me invitó a pelear con él pero me dio un poco de miedo"

Rocco Hunt visita Cuerpos especiales para presentar acaba de lanzar Solo quiero dedicarte, una versión en español Ti volevo dedicare con la que lo petó en 2019. Para este nuevo lanzamiento el artista italiano ha contado con la colaboración de nada más y nada menos que Omar Montes y Reik.

Sobre esta colaboración, Rocco Hunt explica que está muy contento de lo que han creado: "Es una conexión un poquito rara, porque somos muy diferentes entre nosotros. Pero estoy muy feliz de lo que hemos creado. Los Reik, que son una banda mítica de México, Omar Montes de España, yo... parece una película", explica Rocco.

Además, Hunt cuenta que esta canción no es una traducción literal de la versión italiana, sino que se han introducido versos distintos para que quede mejor. Gran parte de esta adaptación ha sido obra de Omar Montes, de quien solo tiene buenas palabras: "No es una persona, es una experiencia. Tenemos muchas cosas en común, estamos siempre de broma. Me invitó a pelear con él pero me dio un poco de miedo".

Pero Omar Montes no es el único artista español con el que Rocco Hunt tiene una gran amistad. Eva Soriano e Iggy Rubin le preguntan por Ana Mena, con quien lanzó los exitazos A un paso de la luna y Un beso de improviso.

Precisamente la malagueña ha participado este año en el festival de San Remo para representar a Italia en Eurovisión, el mismo festival que Rocco ganó en 2014 en la sección de nuevas propuestas. "Participar en San Remo para ella ya es una victoria. Porque en Italia tenemos un montón de artistas que quieren ir todos los años y hay una preselección infinita. No se trata de ganar en San Remo, se trata de ganar durante todo el año con la canción que has presentado", explica el artista, dejando clara la importancia que tiene este festival en Italia.

Por último, le ponemos varias versiones en italiano que han hecho artistas españoles de sus canciones para que Rocco Hunt les ponga nota. ¡Dale al play para descubrirlo!