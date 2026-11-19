SOBRE HERMANOS PEQUEÑOS

Santos Solano: "El orden de nacimiento no influye en la personalidad de los hijos"

Santos Solano sigue hablando de familias en Cuerpos especiales y este jueves ha dedicado la sección a los hermanos pequeños. El psicólogo del programa se centra esta vez en los mitos que rodean a esta figura. ¿De verdad son más mimados, menos responsables y más inmaduros? Todo estereotipos. "La evidencia científica no marca que el orden de nacimiento te dé una personalidad concreta, influyen más otros factores", dice el experto apuntando que hay un riesgo: "Infantilizar a los más pequeños". El orden de nacimiento no influye, lo que pasa en las familias encasillamos a los hijos y por eso es importante no decirlo en alto.