Soraya Arnelas presenta 'Cuando estás bien' y analiza Operación Triunfo: "Veo a Chenoa disfrutando"

No es que sea viernes, es que Soraya Arnelas nos ha contagiado ese buen rollo y esa sonrisa que trae puesta de casa.

La cantante, que es una auténtica institución en el pop nacional, acaba de estrenar Cuando estás bien, un tema que rezuma optimismo y energía. "Últimamente estoy en un plan de celebrar las cosas pequeñas", dice antes de enumerar todo eso que nos llenan el corazón de vitalidad: coger una bici con alguien, enamorarse por primera vez, compartir una pizza...

Tiene muchos planes para 2024. "Me huele que viene mucho baile", adelanta, dejando caer que recupera ese sonido techno que tanto se escucha ahora. Su plan es componer y escribir desde la felicidad y el buen humor, pero reconoce que es mucho más fácil hacerlo desde el regocijo y la tristeza.

Hasta que termine el año todavía le quedan un par de conciertos. Logroño, Almodóvar del Campo, la sala apolo de Barcelona o Tenerife son algunas de las paradas que tiene pendientes, y lo dice encantada, porque a la cacereña le satisface mucho trabajar. "Parar de trabajar a mi me sienta mal", reconoce. La cita o La botella son otros de sus últimos lanzamientos, irresistibles para mover la cadera de lao a lao. "Es como la banda sonora de una comedia romántica", dice Lalachus.

La cantante reeditó hace muy poquito su disco Universe in me en vinilo,un formato exclusivo del que ha fabricado muy poquitas unidades. "Sale el 1 de diciembre y es increíble, tiene un vinilo color rosa flúor... Y los libretos son como sábanas", cuenta.

"Veo a Chenoa tranquila y disfrutando"

No podemos dejar ir a Soraya sin comentar con ella la nueva edición de Operación Triunfo. Su amiga Chenoa ha pasado de ser artista a presentadora, un salto que ha asumido con mucha naturalidad. "La noto tranquila, disfrutando... Y diciendo 'aquí mando yo'", explica Soraya. Vio la gala cero con su marido y sus niñas y la disfrutó porque para su amiga Laura es un "cierre de ciclo" y porque a ella Operación Triunfo le trae muchísimos recuerdos.

Sobre los concursantes no quiere mojarse mucho, pero asume que sí tiene un favorito. De hecho, sabía todo lo que iba a pasar durante el programa como si fuera una premonición. "Sabía quién se iba a quedar fuera, también hay gente con proyectos que van a causar sensación, cosas urbanas... No quiero decir nada por los favoritismos, me pronunciaré más adelante", dice reconocer que "hay un chico que me tiene el corazón ganado".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11 en Europa FM.