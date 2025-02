Soraya desvela que le "ofrecieron ser presidenta del jurado" del Benidorm Fest

Soraya Arnelas ha vuelto a Cuerpos especiales para celebrar su 20 aniversario en la industria musical, una aniversario que llega con su nuevo proyecto musical que está cocinando en ciernes, Dance or Die, que verá la luz a finales de año, y con un lugar muy especial para el Benidorm Fest.

"Me ofrecieron ser la presidenta del jurado [del Benidorm Fest], pero no he podido por las grabaciones del nuevo disco", ha explicado Soraya sobre su ausencia en la pasada edición del certamen alicantino, añadiendo que este año le apetecía "pasar por encima y aportar con la nueva edición de La noche es para mí, pero no participar".

Además, ha explicado que siempre ha pensado "que Melody era esa persona" para representar a España en Eurovisión, con quien compitió en la preselección de 2009 que finalmente ganó, y que se está "divirtiendo muchísimo escuchándola cantar, como contesta, como entra al trapo a todo. Llega con una ilusión tremenda y se lo merece muchísimo".

Los retoques estéticos de Soraya

Soraya Arnelas no ha rehuido las preguntas de Eva Soriano y Nacho García acerca de sus pasos por quirófano. "Los retoques me han venido muy bien", ha indicado, explicando que se ha operado "la nariz, tres veces el pecho", que se ha "puesto un poco de botox" y le "hicieron un poco de relleno en el pómulo".

Sin embargo, "hace seis meses" la cantante decidió quitarse todo, destacando que en la cirugía estética "sí que hay retorno, puedes ir para atrás".

Su nuevo disco

En cuanto a su música, Soraya Arnelas ha recordado la fiesta que llevó a cabo en el Palacio de la Prensa para celebrar sus 20 años en el sector cantando sus hits Heaven knows, El mundo sin ti y La noche es para mí. "Cantar a las 9:30 de la mañana es muy difícil, pero estaba muy contenta y muy agradecida", ha recordado.

En cuanto a Dance or Die, su nuevo álbum con lanzamiento previsto para "final de año", ha indicado que vuelve a sus orígenes. "Los 13 primeros años de mi carrera fueron música electrónica, pero me convertí en madre y quise hacer ese álbum un poco más retrospectivo", ha explicado, aunque "desde hace un año dije: ¿Qué estoy haciendo? Vamos a retomar la electrónica".