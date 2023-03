Karol G y Shakira baten un nuevo récord en Youtube con 'TQG'

Cuando Karol G y Shakira anunciaron su colaboración TQG, ya se sabía que se iba a convertir en todo un hitazo tan sólo por el hecho de ver a estas dos artistas juntas en la misma canción.

La auténtica locura que se vivió en Times Square de Nueva York con la presentación del avance del videoclip, ya nos confirmó lo que todos sabíamos: estamos ante una de las canciones del año.

Mientras se encuentran en el Top 50 Global de Spotify, solo superada por otra reina, Miley Cyrus, en Youtube han batido un nuevo récord. Se han convertido en la primera colaboración femenina que más rápido ha alcanzado los 100 millones de reproducciones en esta plataforma. Solo han necesitado cuatro días para conseguirlo.

Cabe decir que a las 24 horas de su estreno, el vídeo y acumulaba la friolera de los 40 millones de reproducciones.

Shakita bate su propio récord

Curiosamente, una de las artistas que tenía este récord hasta la fecha era la propia Shakira, cuando lanzó Can't remeber to forget you —de la que también lanzaron una versión en español en solitario, Nunca me acuerdo de olvidarte— junto a nada más y nada menos que Rihanna.

Una colaboración de lo más sorprendente que consiguió la cifra de los 100 millones de reproducciones en Youtube en tiempo récord en 2014, y que ha sido superado nueve años después por una nueva colaboración de la colombiana con otra mujer.